Horóscopo do dia (11/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Consciência estrutural

O trígono do Sol em Libra com Saturno em Aquário nos traz consciência facilitada de nossas estruturas, limites, materialização e autoridade. Tudo isso, porém, se dá sob o colorido leve, racional e flexível do elemento ar. Em especial há clareza das estruturas sociais e daquilo que deve ser feito para que haja mais equidade, justiça e aplicação disto no campo objetivo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz forte consciência de seu papel junto dos outros e na coletividade. Busque a consciência da harmonia, justiça, imparcialidade e equidade para lidar com questões do coletivo, mesmo as mais difíceis. Equilíbrio para se agir de maneira mais flexível e saber mediar questões conflitantes nas relações humanas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Hoje você terá muita clareza quanto aos seus processos materiais, trabalho, rotinas e saúde. Tudo isso lhe facilita o crescer na carreira, assumir mais responsabilidades e se projetar para o mundo. Busque equilíbrio nas tarefas rotineiras, trazendo mais beleza e harmonia. Estruturação facilitada no trabalho a partir da consciência de quem você é.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz grande consciência de si mesmo e lhe auxiliar a ter firmeza em seus propósitos futuros, se pautando de maneira fiel e sólida em seus princípios. Mesmo quando haja dificuldades, você está o potencial de conexão com a sua essência. Expressão da própria criatividade, mas dentro de um eixo ético e respeitando seus princípios.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você terá hoje muita clareza no campo emocional. Está mais conectado ao seu mundo interno, necessidades pessoais e sensibilidade. Tudo isso lhe facilita enxergar questões emocionais profundas e difíceis que devem ser superadas. Em especial no campo da parceria afetiva e sexual, busque enxergar quais são os apegos e limitações, ventilando emoções tóxicas e trazendo integração verdadeira.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, faz aspecto facilitado com Saturno. Você está mais confiante para abordar os outros e entender suas limitações, assim como as questões difíceis e estruturadas das relações. Comunicação clara, afetiva, mas também madura e que respeita os limites. Esteja aberto a ouvir com imparcialidade e auxiliar no compromisso para com todos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Hoje é um dia que lhe traz muita clareza quanto ao seu senso de valor próprio e lhe mostra como lidar com desafios de rotina, trabalho e saúde, tudo isso sob este ponto de vista valoroso. Busque acreditar no seu potencial, aliando isso à sua capacidade de servir e trabalhar pelos seus objetivos. Planejamento material feito com estratégia e equilíbrio.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz consciência ampliada de si mesmo. O aspecto facilitado a Saturno lhe traz maior solidez e segurança em si mesmo e no seu poder e criatividade. Terá maior resolução quanto ao próprio caminho e vontades, mas sem perder o tom sociável e adaptável do elemento ar que lhe é característico.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz clareza quanto a questões emocionais. Em especial as estruturas antigas ligadas ao familiar, passado e vida pessoal devem ser encaradas sob esta clareza psicológica e espiritual. Terá um olhar mais desapegado, lhe permitindo mais transcendência de velhos padrões emocionais desgastados. Busque encarar o campo sutil com objetividade e razão.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

As motivações sociais e intelectuais serão fortes hoje. Há um forte senso de sociabilidade, amizade, igualdade e convivência com grupos. Tudo isso, porém, vem acompanhado da capacidade de falar com autoridade, realismo e abordar temas mais difíceis. Está num equilíbrio entre socializar e colocar limites justos, trazendo riqueza no contato humano.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, faz aspecto facilitado com o Sol. A consciência de sua atuação profissional, em posição de liderança, como autoridade e/ou nos seus compromissos se faz alta. Isto facilita lidar com questões materiais e financeiras. Mesmo perante dificuldades, terá estratégia, disciplina e foco, mas de uma forma estratégica e bem pensada.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno, seu regente, faz aspecto facilitado com o Sol. Você está bem consciente de seus princípios, visões de mundo, fé e objetivos, Tudo isso lhe facilita expressar a si mesmo e se autorizar a ser você mesmo. Mesmo se tiver que encarar lados mais difíceis de si mesmo, sua fé e princípios serão fortes, trazendo clareza na resolução de tais questões.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz grande clareza no campo emocional, afetivo e espiritual. Você passa por um aprofundamento em questões emocionais profundas, mas com um tom mais racional. Isto facilita o entendimento de questões psicológicas mais difíceis, traumas e medos que são liberados de forma facilitada. Questões de partilha, afetivas e sexuais se unem ao campo do espiritual, facilitando os processos.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com