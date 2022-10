Horóscopo do dia (02/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Escolhas realistas

Mercúrio volta ao movimento direto em Virgem. Após o período de revisão, estamos aptos a escolher com mais senso crítico e realismo, buscando vivências práticas e soluções objetivas. A Lua entra na fase Crescente em Capricórnio. Nossas emoções expandem, todavia sob o tom realista do signo, nos pedindo amadurecimento e realismo neste setor.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Mercúrio lhe pediu revisão e análise crítica quanto às relações, parcerias e vida social, assim como lhe fez se voltar para o terreno prático. Agora está apto a escolher e comunicar com mais senso crítico e realismo. A Lua Crescente lhe motiva a crescer sua atuação no mundo, sua carreira e trabalho. Invista no crescimento realista de seus projetos. Seu magnetismo para empreender está alto.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Mercúrio lhe pediu revisão de rotinas e saúde, assim como lhe fez voltar a atenção para o que é essencial. Agora você está apto a escolher e comunicar a partir do ponto de vista do poder pessoal e essência. A Lua Crescente lhe estimula a expansão de seus objetivos, sua fé e visão de mundo. Busque horizontes mais amplos, internacionais, diversos e culturais.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, lhe pediu revisão de si mesmo e expressão pessoal, também lhe fazendo mergulhar nas águas emocionais e organizar este terreno. Agora você está apto a escolher e comunicar a partir de um ponto de vista profundo e objetivo. A Lua Crescente lhe traz um momento de expansão na área afetiva e sexual. Esteja mais aberto à troca com o outro. Se permita uma expansão dos sentimentos, mas sem perder o realismo e praticidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Mercúrio lhe pediu revisão de apegos emocionais, assim como de suas ideias. Agora você está apto a escolher e comunicar com senso crítico e razão. Sua regente, a Lua, expande agora na sua área dos relacionamentos. Se permita mais contato com o outro, mas de maneira madura, realista e objetiva. Seus sentimentos também se voltam para as obrigações que tem para com as pessoas.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Mercúrio lhe pediu revisão de ideias e relações, assim como lhe trouxe para um terreno de mais prático e realista. Agora está apto a comunicar e escolher alinhado com seus valores pessoais. A Lua Crescente lhe estimula na expansão de projetos práticos, trabalho, tarefas e rotina. Sua sensibilidade lhe pede ocupação, portanto não fique parado. Possibilidades de trabalho e serviço lhe chamam. Também a necessidade de cuidar da saúde.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio lhe pediu revisão de valores, finanças e de quem você é. Agora, direto no seu signo, lhe traz capacidade de escolher e comunicar a partir de quem você é e com senso realista. A Lua Crescente lhe traz um momento de expansão de sua autoexpressão, poder de comando, criatividade e centro de sua vida. Expresse mais aquilo que sente e com mais propriedade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Mercúrio lhe pediu revisão de quem é e como se posiciona, assim como de emoções profundas neste sentido. Agora está apto a comunicar e escolher alinhado com seu lado intuitivo e instintivo. A Lua Crescente lhe traz expansão na vida pessoal e familiar. Busque mais contato interno com sua sensibilidade, se permita maior e melhor troca com os mais próximos, mas sem perder o senso de limites. Contato expansivo com o lado ancestral, íntimo e familiar.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Mercúrio lhe pediu revisão de questões subconscientes, assim como das relações humanas e coletivas. Agora está apto a escolher e comunicar de maneira mais irreverente, mas também realista. A Lua Crescente passa pelo seu setor mental, trazendo intuições e questões subjetivas. Verbalize toda essa subjetividade e visão profunda, mas sem perder o senso de maturidade ou pragmatismo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Mercúrio lhe pediu revisão de vivências sociais, assim como de questões de autoridade e carreira. Agora está apto a comunicar e escolher com mais autoridade e realismo. A Lua Crescente no seu setor material lhe aumenta as possibilidades de expansão prática e financeira. Busque aumentar sua força de trabalho e ganho com realismo, ambição e pragmatismo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Mercúrio lhe pediu revisão de questões de projeção, autoridade e trabalho, assim como a revisão de objetivos. Agora está apto a comunicar e escolher mais alinhado aos seus objetivos e princípios. A Lua Crescente no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz mais subjetivo e mais propenso a expressar o que sente. Esteja atento ao que dizem seus instintos e emoções.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Mercúrio lhe pediu revisão de visões de mundo, crenças e fé, assim como lhe trouxe mudanças emocionais profundas. Agora está apto a comunicar e escolher a partir de sua profundidade emocional e instinto. A Lua Crescente lhe expande as emoções no reino do inconsciente, da espiritualidade e do universal. Aprenda a fluir com a vida e confiar mais nos planos maiores. Entendimento psicológico e espiritual em alta.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Mercúrio lhe pediu revisão de questões emocionais e afetivas, assim como lhe trouxe questionamentos de relações e sociais. Agora está apto a comunicar e escolher com mais ponderação e objetividade. A Lua Crescente lhe traz um momento de expansão com grupos, amizades e projetos. Sua subjetividade lhe faz mais conectado aos semelhantes, mas sem esquecer-se do senso de limites.

