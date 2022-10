Horóscopo do dia (01/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Relações expansivas

A oposição entre Vênus em Libra e Júpiter em Áries nos traz um tom agradável e expansivo para as relações. Estamos um tanto mais alegres, expansivos e dispostos a crescer juntos. Todavia, será preciso cuidado para não exceder os limites com o outro e nas relações no geral. Último dia de Mercúrio retrógrado em Virgem, nos pede ainda calma e discernimento nas comunicações.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe trazido mais confiança em si mesmo, expressividade e um tanto de impulso. O encontro com Vênus no setor das relações e parcerias hoje lhe traz maior ímpeto para buscar o prazer do relacionar e partilhar, mas esteja atento aos seus limites. Seja generoso e dê o melhor de si para as pessoas, mas sem perder o realismo e senso crítico.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Vênus, sua regente, recebe aspecto de Júpiter. Você está um tanto focado no mundo material, mas hoje pode aprender a integrar essa alegria com as vivências emocionais, espirituais e sutis. Expansões subconscientes lhe levam a buscar mais beleza, prazer e alegria no campo material. Mas lembre-se de fazer tudo isso também com u molhar crítico e ponderado.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Há hoje um forte estímulo para se relacionar com os semelhantes, buscar grupos e ideias que lhe tragam senso de pertencimento. Você está focado no prazer de ser você mesmo e expressar seus talentos. Tudo isso lhe facilita o contato com os outros, Mas cuidado com os exageros; Mercúrio, seu regente, ainda está retrógrado e lhe faz ouvir seus instintos.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



O dia de hoje lhe traz necessidade de expandir as relações, em especial as familiares e mais íntimas. Busque alegrar as pessoas mais próximas, mas esteja atento se não está sendo exagerado ou autoritário no processo. Questões afetivas com figuras de autoridade devem ser trabalhadas, mas sem perder o senso crítico e objetivo.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



A vibração do momento lhe traz expansividade quanto ao dialogar e comunicar com os semelhantes. Você está intenso e otimista na comunicação de seus valores e visões de mundo. Todavia, cuidado com excessos; Mercúrio retrógrado lhe lembra de buscar mais a si mesmo. Nem todos vão partilhar de suas visões ou valores, portanto saiba até que ponto pode ir.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



O dia de hoje lhe relembra da alegria de partilhar o que tem de valor com os demais e com quem ama. Busque ser generoso e dar o melhor de si mesmo. Os outros podem lhe trazer pontos de vista alternativos que lhe ampliem os horizontes. Todavia, lembre-se de seu natural realismo. Mercúrio retrógrado está no seu signo, lhe pedindo que escute a si mesmo.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Vênus, sua regente, recebe aspecto de Júpiter. Você está brilhando e se valorizando. Isto lhe facilita a expansão das relações, vida social e amor romântico. Se permita expandir seus horizontes através das visões dos outros. Todavia, também esteja atento ao seu senso de limites e sua intuição para evitar exageros ou embarcar no que não deseja realmente.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Você está focado em questões emocionais subconscientes, espirituais e/ou psicológicas. Tudo isso sendo harmonizado e integrado. Todavia, há também expansão no campo físico, no trabalho e rotina. Expansões benéficas no trabalho lhe serão úteis e trarão senso de abundância espiritual e afetiva. Todavia, deve manter a racionalidade e objetividade para não doar além do necessário ou anular seu senso de valor.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Júpiter, seu regente, faz aspecto a Vênus. Você está mais expansivo, alegre, direto e expressivo. Tudo isso lhe facilita o relacionar e ter prazer nas amizades, grupos e no coletivo. Busque doar um pouco mais de si mesmo, mas saiba respeitar seus limites; Mercúrio retrógrado lhe auxilia a resgatar seu senso de autoridade e comedimento quando preciso.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O dia de hoje lhe traz maior expressividade emocional para com as relações de trabalho, trazendo carisma aumentado em sua imagem profissional e também mais expansividade nos compromissos conjuntos. Busque doar um pouco mais de sua intimidade e do que é genuíno. Mas lembre-se de se focar em seus princípios e valores primeiramente.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



O dia de hoje lhe traz expansão quanto a comunicações e partilhar seus ideais, visões de mundo e princípios. Está aberto para as trocas e interações de forma expansiva e otimista. Todavia, deve se lembrar de Mercúrio retrógrado no seu campo mais emocional e profundo, lembrando que deve saber em os momentos de se recolher e evitar discussões.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Júpiter, seu regente, faz aspecto a Vênus. Você está muito focado em expandir seu valor pessoal, mas também intenso no valor partilhado. Busque doar mais de si mesmo de forma generosa e afetiva. Sua vivência afetiva e/ou sexual está enfatizada. Todavia, Mercúrio retrógrado lhe relembra de analisar as relações com um olhar crítico e realista.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com