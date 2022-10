Horóscopo do dia (30/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Cuidados materiais

Ceres entra no signo de Virgem. Há uma forte correspondência aqui, já que a deusa dos grãos se encontra num lugar muito propício. Nosso senso de serviço, rotina, nutrição e cuidados aumenta consideravelmente, A quadratura com a Lua em Sagitário nos traz necessidade emocional de expandir estes cuidados materiais e ir além das limitações.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este período lhe traz maior foco em aprimorar sua vida material. Estará mais cuidadoso e voltado para o setor prático, devendo aparar arestas e aperfeiçoar seus esforços. Busque ser útil, trabalhar, organizar sua agenda, cumprir tarefas domésticas e cuidar bem da saúde e alimentação. A quadratura com a Lua em Sagitário lhe instiga a enxergar este setor com mais garra, otimismo e força de vontade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este período lhe pede mais senso de cuidado para consigo mesmo e sua energia pessoal. Busque colocar seu lado criativo a serviço, criando coisas que sejam tanto úteis quanto engenhosas. Fertilidade facilitada. A relação com crianças pede rotina, cuidados e amor prático. Lapidação das arestas da própria expressão, buscando sempre servir para ser.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Ceres entra no seu setor pessoal, emocional e familiar. Estará com um senso materno muito mais aflorado, mas em especial pelo lado prático. Excelente momento para cuidar da casa, limpar, reorganizar e reestruturar. Idem para suas questões emocionais; deve lapidar tudo o que sente. A Lua no setor dos relacionamentos lhe instiga a fazer isso tudo junto com outras pessoas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O momento lhe traz necessidade de lapidar as arestas de ideias e conceitos, fazendo uma verdadeira faxina no campo mental. Busque reorganizar suas ideias e buscar limites neste sentido. A Lua, sua regente, lhe traz um olhar mais otimista, mas também realista, que pode lhe auxiliar nessa grande reorganização mental, social e comunicativa.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Ceres entra no seu setor financeiro e material, lhe trazendo boas possibilidades de fertilidade e cultivo neste setor. Busque, todavia, fazer sua prosperidade fluir através da reorganização e lapidação de arestas. A Lua lhe traz maior segurança em si mesmo, instigando otimismo e energia para se lidar com as tarefas materiais, financeiras e de bom uso dos recursos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Ceres entra no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz muito mais voltado para o cuidado consigo mesmo, suas rotinas, aparência física e saúde, Também está lapidando arestas na sua linha de ação. A Lua no seu setor emocional lhe instiga a buscar mais realização pessoal e projetar isso nos cuidados para si mesmo. Força feminina da terra em alta.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe traz a necessidade de lapidar arestas emocionais e subconscientes. Processos terapêuticos são muito beneficiados aqui, em especial quando haja respaldo prático, corporal ou de rotina. Necessidade de mais cuidado e rotina para com a saúde psíquica, assim como práticas que facilitem o contato com seu lado mais espiritual e sutil.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este será um período que lhe pede muito trabalho, amor e dedicação pelo coletivo, pelo seu trabalho em prol de todos. Busque lapidar as arestas de como ser mais útil e servir melhor a todos. A Lua lhe traz segurança expansiva em seu senso de valor próprio, lhe instigando a partilhar mais o que tem de melhor para com um círculo mais amplo de pessoas.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Momento muito fértil em termos de trabalho, carreira e projeção pública. Estará com ainda mais vontade de servir, ser útil e melhorar através de sua contribuição amorosa e prática. A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe instiga esse lado mais maternal e impulsivo, lhe favorecendo usar o magnetismo emocional em favor da expansão do trabalho e possibilidades materiais.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe traz grande necessidade de trabalhar em prol de sua fé, objetivos futuros e visões de mundo. Está enxergando o trabalho de forma otimista e expansiva, mas com respaldo prático. Busque a expressão material da fé e crenças. Também deve trabalhar em prol de melhorias para a sociedade. A quadratura com a Lua lhe aumenta a sensibilidade e força emocional para que atinja tais metas.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Ceres entra no seu setor emocional profundo e lhe pede lapidação das arestas. Deve enxergar emoções mais difíceis e tóxicas com pragmatismo e senso de cuidado. Busque faxinar o que está subconsciente e buscar o melhor da expressão emocional. Revisão de questões sexuais e partilhadas. Busque também ter uma visão mais realista das dificuldades e faltas humanas.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O momento lhe traz maior necessidade de vivências e rotinas em conjunto. Também está lapidando algumas arestas nas relações, portanto tenha um olhar mais crítico, racional e realista dos outros. A Lua lhe traz maior conexão com seu senso de limites e lhe pede que use disto a seu favor na readequação da maneira como se relaciona socialmente.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com