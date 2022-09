Horóscopo do dia (28/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ação persistente

Marte em Gêmeos faz trígono a Saturno em Aquário. Nossa ação é facilitada por um senso de pragmatismo, realismo e persistência. Este trânsito nos permite esforços persistentes no sentido de nossas ambições. Em se tratando de signos de ar, também há uma flexibilidade presente. Ações intelectuais que podem gerar resultados no coletivo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, lhe favorece nas instâncias mentais e comunicativas agora. O trígono a Saturno lhe traz grande força de trabalho e capacidade de fazer algo relevante para grupos ou pelo coletivo. A disciplina mental será importante também. Tenha medidas estratégicas, mas também práticas. Ação verbal baseada em pragmatismo e senso de autoridade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua necessidade de agir em prol de seus valores e finanças está em alta neste período e isso hoje é auxiliado pelo seu senso de autoridade, profissionalismo e capacidade de gestão material. Sua visão de longo alcance lhe permite vislumbrar como agir para ter os desejados ganhos. Uso dos talentos e recursos de forma profissional e assertiva.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior autonomia, inquietação e vontade de agir. Toda essa energia é canalizada pelo seu compromisso com sua visão de mundo, sua fé e crenças. Esta força do acreditar lhe impulsiona a agir mais de acordo com seu senso individual. Força de ação e personalidade baseada na consistência moral e de princípios.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Questões emocionais estão sendo mobilizadas em sua vida para que lide com maturação e realismo com este setor. Hoje, em especial, terá forças para lidar com suas questões emocionais com praticidade e senso de resolução. Terá mais força para transmutar os velhos padrões e se libertar. Ação meditativa e espiritual facilitando o amadurecimento emocional.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua necessidade de socialização e contato com pessoas se faz alto, mas lembre-se de respeitar os limites alheios. Seu compromisso com sua visão social lhe impele a agir em prol de mudanças positivas para o coletivo. Esforços conjuntos podem ser bem produtivos e gerar bons resultados. Necessidade de parcerias sólidas com senso de propósito.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este é um período com potencial muito produtivo para você. Seus esforços de trabalho tendem a ser vistos e reconhecidos. Sua força para abrir caminho na carreira ganha ainda mais força, pragmatismo e tenacidade. Sua força para superar dificuldades profissionais, materiais ou de saúde está em alta. Maestria material aliada à força de vontade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe enfatiza a fidelidade e consistência para consigo mesmo. Bem canalizada, essa energia lhe permite se autorizar a ser você mesmo e agir com firmeza, pautado em seus princípios e senso de ética. A sua fé será enérgica e lhe fortalece sua criatividade e senso de autoridade e comando da vida. Ação expansiva baseada num senso de apropriação de si mesmo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este período lhe mobiliza muito nas suas questões emocionais. Dificuldades ligadas ao familiar, passado, figura paterna e emoções pessoais passam por uma transmutação e você é mobilizado naquilo que faz de melhor: transformar. Mas lembre-se de ter flexibilidade e racionalidade para fazê-lo bem. Ação emocional profunda facilitando mudanças nas estruturas emocionais, familiares e/ou ancestrais.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período tem lhe lapidado o setor mental e lhe pede mudanças em como vive as parcerias. Estará mais disposto a ser autêntico e expressar aquilo que precisa ao outro, mas sem que isso seja necessariamente num rompante ou com agressividade. Clareza comunicativa nas relações. Maior autonomia e respeito às individualidades envolvidas nas relações.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, recebe aspecto benéfico de Marte e lhe impele a agir mais em prol de suas ambições. Aqui, em especial, nas ambições materiais. Terá muita força de vontade e disciplina para fazer o trabalho e o dinheiro acontecerem. Ações em prol da saúde também terão esse misto de assertividade com paciência e respeito ao tempo. Força de trabalho baseada na maturação de valor próprio.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior necessidade de disciplina e maturação pessoal. Mas isto não será estático, já que recebe bom aspecto de Marte na área criativa. Necessidade de independência e autonomia com maturidade e realismo. Se autorize a ser você mesmo. Ação audaciosa, mas com disciplina e reconhecimento de si mesmo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe pede disciplina espiritual, lapidação de aspectos subconscientes e pragmatismo ao se lidar com emoções. Questões familiares podem ser desafiadoras, porém estará equipado para resolver tais questões com maturidade. Use da autoridade emocional e da sensibilidade para se curar. Ação emocional aliada à disciplina espiritual.

