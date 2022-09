Horóscopo do dia (26/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Reavaliando o prazer

A conjunção de Vênus com Mercúrio retrógrado em Virgem nos pede um reavaliar nas relações, no amor romântico e nas finanças. Busque mais senso crítico, pragmatismo e um olhar realista para estas instâncias. Também reavalie como trazer mais prazer para suas rotinas, cuidados com a saúde e trabalho.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe pede um repensar do funcionamento da vida material com mais prazer e alegria, mas sem perder a praticidade e realismo. Há necessidade de buscar seu real senso de valor e como aplicar isso no trabalho e nas relações. Marte, seu regente, também recebe esta influência, lhe pedindo mais ação baseada nesta reavaliação do prazer e valor realista.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, se encontra com Mercúrio no pragmático signo de Virgem. Este momento lhe pede uma reavaliação crítica de sua expressão criativa. Tenha um olhar realista sobre aquilo que cria para que possa melhorar ainda mais. Os romances pedem esse mesmo senso de realidade, limites e abertura para a crítica. A relação com crianças e o lúdico pede uma lapidação, mas que também envolva a alegria, diversão e criatividade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, se encontra com Vênus no pragmático signo de Virgem. Momento para se reavaliar os valores e bens familiares com um olhar mais racional e realista. Revise e reorganize tudo que se refere ao lar. Também na esfera emocional será importante rever como se relaciona com as pessoas mais próximas, buscando um tom mais prático e objetivo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz revisões e questionamentos na esfera mental, mas para que pense mais em termos de prazer, parcerias, diplomacia e valores. Mas tudo isso deve ter um tom crítico e realista. A Lua, sua regente, também recebe esta influência, lhe fazendo refletir sobre como levar estas qualidades para o seu campo pessoal, emocional e familiar.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe pede um repensar de forma crítica a vida material, finanças, valores, posses e talentos. Busque reorganizar tudo, reciclar, fazer planejamentos e reestruturar o que for preciso. Busque ponderação para que possa vencer no campo material, indo para além do lado impulsivo. O Sol, seu regente, recebe esta influência e lhe facilita um olhar mais racional e ponderado sobre estas questões.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, se encontra com Vênus no seu signo (solar ou ascendente). Este momento lhe traz a possibilidade de repensar mais baseado em seu senso de valor próprio. Busque se amar, se valorizar e repensar rotinas, hábitos e expressões que podem lhe facilitar o processo. Resgate do amor próprio. Se permita dar-se mais prazer e alegrias na vida.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, se encontra com Mercúrio no pragmático signo de Virgem. Esse encontro, todavia, se dá no seu setor subconsciente. Este é um momento muito propício para resgatar seu senso de valor próprio, prazer, alegria, amor partilhado e bem estar. Questões subconscientes envolvidas no processo são ativadas, pedindo limpeza e um olhar objetivo, processos terapêuticos e/ou espirituais estão facilitados agora.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe pede revisão crítica e objetiva da maneira como se relaciona com amigos, grupos e como contribui com causas coletivas. Busque estar aberto a participar, mas saiba de seus limites e tenha senso prático. Bons insights de como auxiliar a todos com sua força de trabalho e seu senso de valor e cuidado. Visão mais racional do amor em alta.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz a necessidade de reavaliação de seu valor profissional e como projeta sua imagem para o mundo lá fora. Busque resgatar quais são seus valores e como presta seus serviços. Também a relação com figuras de autoridade pede um pouco mais de realismo e praticidade. Lapidação das arestas profissionais para que se valorize mais.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe pede revisão de objetivos, metas e possibilidades futuras. Será preciso uma análise mais crítica e realista de metas desejadas. Também a fé e como se relaciona com ela é lapidada. Você sabe bem de como é preciso esforço e trabalho para se alcançar metas e hoje este ponto lhe pede reflexão, devendo se perguntar como chegar nas metas sonhadas.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz um senso crítico e realista, assim como necessidade de revisão no setor compartilhado. Busque rever se as partilhas de bens das quais faz partes são realmente justas. Questões da sexualidade também devem ser examinadas com realismo. Se permita resignificar o que é a partilha para você e o que deseja alcançar em conjunto com os outros.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe pede revisão e um olhar mais críticos para com parcerias, vida social e relações românticas. Evite idealizações, buscando um olhar mais racional, objetivo e realista das pessoas. Deve abrir a cabeça para as diferentes realidades, lembrando que as pessoas são diversas, assim como suas ideias e valores. Troca prática e realista em alta.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com