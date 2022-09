Horóscopo do dia (25/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Nova em Libra

Começa hoje um novo ciclo de lunação com a Lua Nova em Libra. Momento propício para novos começos relacionados aos relacionamentos, vida social e parcerias. Todavia, Mercúrio ainda se encontra retrógrado, o que nos relembra que estes começos requerem escuta interna e/ou subjetiva, além de mais atenção aos detalhes e pormenores. Ainda neste ciclo ele volta ao movimento direto, potencializando as realizações.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Novos começos ligados às parcerias e relações. Pode ser um novo amor, uma nova parceria profissional ou então o aprimoramento das que já existam em sua vida. Busque se colocar mais no lugar do outro, ouvindo-lhe e usando de diplomacia e empatia. A retrogradação de Mercúrio lhe pede mais senso crítico e objetivo para que tudo flua melhor.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Novos começos de rotina, saúde e trabalho. Comece uma nova dieta, rotina de exercícios físicos ou aquilo que sente que precisa para manter a saúde, mas escutando melhor as necessidades do seu corpo. Mais equilíbrio na vida material. Se permita repensar o que quer a partir da voz da própria consciência. Este foco facilitará o fluir no campo material.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Novos começos relacionados a romances, autoexpressão, criatividade e filhos. Busque harmonia, beleza e estratégia para que seus projetos criativos floresçam muito neste ciclo. Tudo fluirá melhor caso você repense o que realmente quer a partir do contato com as emoções profundas. Resgate das emoções propiciando a melhor expressão de si mesmo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Novos começos relacionados à vida pessoal, emoções, família e lar. Excelente para redecorar a casa, trazer mais harmonia nas relações e nos ambientes. Mas deve ter uma visão racional pragmática e objetiva para que isto aconteça, florescendo no emocional a partir desta análise objetiva. Conexão com os potenciais emocionais pessoais.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Novos começos relacionados ao mental. Ótimo período para estudos, mas ainda revisando e repensando enquanto Mercúrio permanece retrógrado. Qualquer empreendimento relacionado à comunicação está facilitado neste ciclo. Tenha uma visão mais realista e prática do mundo e relações à sua volta. Use o poder da mente e das afirmações para progredir.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Novos começos relacionados às finanças e vida material. Este ciclo traz potencial grande para novos empreendimentos e para lucrar. Mas deve se conectar ao seu real valor e aguardar Mercúrio em sua retrogradação. Busque o equilíbrio e ponderação na sua vida material em todos os aspectos. Mas lembre-se de escutar a si mesmo para facilitar o processo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



A Lua Nova ocorre no seu signo (solar ou ascendente). Hoje é realmente o início de muitas novidades em sua vida. Lembre-se de contar com suas naturais qualidades de graça, beleza, equidade e diplomacia, pois está equipado para vencer. Muita energia potencial para crescer. Mercúrio retrógrado lhe pede que confie mais nos sentimentos e intuições.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Novos começos relacionados ao espiritual, psicológico, artístico e subjetivo. Trabalho de alma, busca por sabedoria sutil. Busca por exploração do subconsciente de maneira equilibrada e racional. Mercúrio retrógrado facilita a conexão com estes reinos mais sutis através de mais racionalidade e senso crítico. Excelente ciclo para processos terapêuticos, espirituais, artísticos e sutis.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Novos começos relacionados às mídias, internet, grupos, amizades e ao coletivo. Seu potencial para contribuir com todos está em potencial e alto, mas esteja atento ao que comunica durante os dias de Mercúrio retrógrado. Busque interações harmoniosas com os grupos, amizades e também justiça verdadeira nos contextos coletivos.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Novos começos relacionados à carreira, imagem pública e autoridade. Busque mostrar o que há de melhor, belo e harmônico na imagem que apresenta ao mundo. Novas possibilidades de trabalho ou ascensão, mas deve revisar objetivos e o que for necessário durante os dias de Mercúrio retrógrado. Novo ciclo que trará sucesso profissional e autoridade sobre a própria vida.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Novos começos relacionados à fé, expansão, mente intuitiva, estudos superiores e viagens grandes. Este é o momento de buscar expansão em sua vida, mas com equilíbrio e ponderação. Planeje seu futuro. Possibilidade de contatos em lugares diferentes, e nos campos de estudo. Mas lembre-se de confiar no que diz sua intuição primeiro.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Novos começos relacionados à sexualidade, valores conjuntos e profundidade emocional. Se permita vivenciar a sexualidade e troca, mas sempre com harmonia e reciprocidade. Se permita partilhar mais de seus dons e talentos, assim como ter mais profundidade nas relações. Os dias de retrogradação de Mercúrio facilitam o resignificar a vida em conjunto.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com