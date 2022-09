Criolo faz show político, e a convidada MC Carol não aparece no Mineirão

O cantor Criolo se apresentou no Palco Sul, na tarde deste sábado (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Com mais de uma hora de atraso em relação ao horário anunciado, Criolo foi chamado ao Palco Sul do Planeta Brasil, neste sábado (24/9). Ele apresentou o show que promove o disco 'Sobre viver', construído a partir dos tambores, conforme frisou.

"Rap, samba, funk: música preta! Só pra lembrar, porque depois que faz sucesso, querem embranquecer", disse o músico, aludindo à marcante presença de grupos e artistas negros na programação do festival, realizado na Esplanada do Mineirão.





Na apresentação, com forte teor político, a numerosa plateia xingou o presidente Jair Bolsonaro e ergueu as mãos, fazendo L com os dedos. Convocado a cantar junto, o público não se fez de rogado. Criolo pediu "axé de amor para Bituca" e o público fez muito barulho para Milton Nascimento.





Em seguida, o rapper cantou " Não existe amor em SP", antes de chamar uma das convidadas previstas: a paulistana Mona Brutal, que exigiu respeito com as travestis e impressionou a plateia com a velocidade de seu flow. Anunciada como convidada de Criolo, MC Carol não apareceu.