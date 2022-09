Horóscopo do dia (19/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Poder consciente

O trígono de Sol em Virgem com Plutão em Capricórnio facilita muito a consciência de nosso poder de concretização, de nossas ambições e metas. Há um entendimento facilitado da necessidade de se transformar as velhas estruturas com um senso de construção pragmática. Somos lembrados aqui que serviço e trabalho nos trazem amadurecimento e poder espiritual.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua vida profissional tem passado por mudanças profundas e hoje terá plena consciência das mudanças necessárias. Também das velhas estruturas que estão ruindo para que algo novo comece. Terá mais clareza ao enxergar como as pequenas ações rotineiras influenciam na carreira à longo prazo e também na imagem que projeta profissionalmente e como autoridade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A consciência de seu poder pessoal está alta hoje, lhe permitindo enxergar quais crenças precisam ser renovadas. Há uma força aqui para uma firmeza de propósito e de identidade muito forte. Sua fé é transformada e aumentada para que você se lembre que está no comando da própria vida e em pleno uso de seu poder e criatividade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Hoje há em especial uma consciência emocional plena e que facilita a consciência de suas profundidades, de seu lado sombra. Mas tudo isso com muita lucidez. Busque entender como questões emocionais profundas lhe afetam e seja honesto para consigo próprio. Energia de partilha, sexualidade e transformação emocional muito facilitadas e trazendo clareza pessoal.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A consciência de suas ideias está alta, você está muito autêntico no se expressar. Isso se reflete nas relações, naquilo que precisa ser mudado nas parcerias. Busca por parcerias verdadeiras. Também clareza na comunicação; busque trocar ideias quanto ao que está disfuncional nas relações, buscando cura em conjunto.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A consciência de seu senso de valor próprio está alta e lhe permite vislumbrar mudanças e transformações em sua rotina, trabalho e saúde. O Sol, seu regente, lhe traz clareza de como usar melhor seu poder aplicado no mundo material. A força de seus talentos e valor pessoal facilita a renovação da vida material e seu funcionamento.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Hoje é um dia de plena consciência de quem você é, seu potencial criativo e que lhe pede estar no comando e direção de sua vida. Assuma com profundidade sua identidade, propósitos de vida e planos. Você é convidado a se assumir mais tal qual é, se libertando de couraças e amarras que não condizem com sua consciência.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A sua consciência espiritual está bastante mobilizada e lhe permitindo enxergar aquilo que deve ser transformado a nível emocional, pessoal ou familiar. É preciso se transformar, desapegar do passado e transcender as limitações. Compromisso para consigo mesmo, mas sem se fechar ao outro. Aprenda a ter uma visão mais espiritualizada da vida pessoal e suas demandas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A consciência de seu papel coletivo está em alta. Isto lhe favorece a transformação de ideias pessoais e sua capacidade de fazer escolhas. Sua visibilidade está maior, assim como o poder de sua comunicação. Auxilie amigos, sua comunidade ou quem precise. Não fique somente na idealização, mas veja o que pode ser feito na prática.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A consciência de seus potencias de carreira está em alta e lhe auxiliando nas suas ambições financeiras e transformações profundas pelas quais esta área de sua vida passa. Bom período para planejar e avançar no mundo material. Aprofunde no seu senso de valor pessoal, ouse se amar mais e isto lhe trará poder de progredir no mundo e carreira.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A consciência de sua fé, sistema de crenças e intuição lhe traz consciência das profundas transformações pelas quais tem passado nos últimos anos. O processo é de "morte e renascimento", no qual você deve deixar as velhas estruturas irem, por mais desafiador que seja, para erguer algo ainda melhor. Escute sua voz interior e sentimentos.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A consciência de suas emoções profundas lhe traz clareza da profundidade de seus sentimentos, de seus compromissos espirituais e de seu papel no auxílio ao coletivo. A vivência da entrega emocional curando questões antigas e profundas. As vivências em conjunto, sexualidade e sentimentos profundos serão facilitadores do processo de transcendência.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A consciência do outro e das relações é mobilizada, lhe auxiliando a entender as transformações pelas quais sua vida social passa. Contatos com pessoas engajadas podem lhe auxiliar na luta pela transformação coletiva, ambiental ou planetária. Necessidade de se trazer ideias mais libertadoras e progressistas para as parcerias.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com