Horóscopo do dia (16/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Consciência do sutil

A oposição do Sol em Virgem com Netuno em Peixes nos traz plena consciência de nossas questões mais espirituais, psíquicas e subjetivas. Nossa consciência traz a clareza para se decodificar o subconsciente. O contato com o mundo material, suas tarefas e práticas pode nos revelar muito sobre o plano maior e espiritual da vida. Consciência de como nossa vida material reflete o que se passa no campo emocional e espiritual.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu contato com o mundo material e seu funcionamento tem lhe motivado a agir com consciência neste terreno. O dia de hoje lhe propicia a entender realidades emocionais, psicológicas e/ou espirituais através destas vivências. Busque o divino se expressando no plano material e vice versa. Busca por tarefas que reflitam a busca por evolução espiritual.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você tem buscado ser o centro do palco, contar com as próprias forças e iniciativa, tudo isso de maneira pragmática e realista. O dia de hoje lhe permite usar desta força pessoal com sabedoria em prol da coletividade, dos grupos, causas e amizades. Os outros o verão como uma fonte de luz e você deve usar de sensibilidade e sabedoria para auxiliar na medida justa.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Suas forças estão voltadas para a vida pessoal, família e entendimento de questões emocionais. Esse trabalho e dedicação às suas raízes lhe permite frutificar no mundo exterior com fluidez e sensibilidade. Busque consciência para fazer as mudanças necessárias na esfera prática da vida, alinhado aos seus sentimentos íntimos verdadeiros.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente está muito ativa e aguda neste período. Essa força mental lhe permite acessar a sabedoria da fé, espiritualidade e visão ampla da vida. Use de sua inteligência, mas não endureça a mente. Seja maleável para sentir as nuances mais sutis da vida. Capacidade de divulgar a fé, crenças e objetivos pela comunicação clara.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A consciência e esforço de seu senso de valor próprio, talentos e valores se faz alta. Isto lhe permite ter entrega para partilhar com os demais. Você é relembrado que é uma fonte provedora e pode ser generoso. Use de sabedoria e sensibilidade para doar para os outros na justa medida. Sexualidade fluida e entregue, baseada na sensibilidade e amor profundo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz agora muito foco em si mesmo, na sua individualidade e consciência do que lhe é prioritário. Todavia, também é chamado a se abrir mais para as relações com fluidez e entrega. Se permita maior troca emocional com os outros, mas o faça com equilíbrio. Se abra para parcerias e vida social, mas sendo fiel a si mesmo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este momento tem lhe feito focar muito em seu psicológico, emocional e espiritual, tudo isso através de senso crítico e analítico. Essa força lhe auxilia a ter mais discernimento e sensibilidade para com o mundo físico, seu trabalho e saúde. Busque entender como essas questões sutis afetam sua realidade objetiva. Traga o espiritual para o plano objetivo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você tem focado muito nas questões coletivas, amizades, grupos e na comunicação em massa. Tudo isso agora lhe desafia a usar de sua sensibilidade com sabedoria para se posicionar e buscar mais seu espaço pessoal. Use da sabedoria de seus instintos também. As pessoas podem lhe procurar na busca do acolhimento e sensibilidade que você expressa pessoalmente.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Há um grande foco em trabalhar, agir em prol das conquistas materiais e vivenciar sua autoridade. Tudo isso lhe mostra que existem questões emocionais que devem ser olhadas com sabedoria para que sua vida material deslanche. Enxergue com clareza suas emoções e permita o fluxo dissolutivo do signo de Peixes limpar tais emoções. As suas obrigações lhe mostrarão muito da sua sensibilidade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este momento tem lhe feito focar muito em sua fé, planos futuros e visão ampla das coisas. O dia de hoje lhe propicia trazer toda essa energia para o plano mental e presente com clareza e sensibilidade. Busque também a sabedoria da flexibilidade, sem radicalizar as possibilidades e metas. Flua com o alternativo e esteja aberto a modificar quando preciso.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O momento tem lhe auxiliado a entender e agir nas questões emocionais profundas. Isto lhe propicia entender como melhor fluir no plano material. Sua vida financeira tende a ser ligada a estados emocionais e agora você terá clareza para entender o que precisa ser sacrificado ou modificado. Traga a consciência profunda para o plano material.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

As relações e parcerias tem sido um ponto focal muito forte nos últimos tempos para você. Em especial tem buscado um senso de parceria, mas sem perder a individualidade. Hoje tudo isso lhe permite acessar sua própria sensibilidade com sabedoria. Entenda o que lhe faz bem ou mal nas relações e se posicione com clareza e calma.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com