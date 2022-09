Horóscopo do dia (15/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Busca pelos desejos

A quadratura entre Marte em Gêmeos e Vênus em Virgem nos mobiliza muito em nossos desejos, necessidades, ações e valores. Há um forte estímulo para se agir em prol das conquistas materiais e valorização pessoal, mas que deve ser feita com flexibilidade. Ambos em signos regidos por Mercúrio, nos pedem integração intelectual dos desejos, mas também escuta interna, já que Mercúrio está em movimento retrógrado.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, se encontra em aspecto conflitivo, porém estimulante, com Vênus. Seu campo mental está fervilhando de ideias e possibilidades e você deve aplicá-las na prática. Mesmo respeitando a forma como tudo é feito na rotina e trabalho, busque colocar seus desejos e formas mais na prática. Teoria e prática se unindo de forma fértil.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, se encontra em aspecto conflitivo, porém estimulante, com Marte. Você está valorizando mais sua criatividade e agora terá ideias práticas em relação a isto. Mas deve buscar valorizar suas criações na medida certa e também evitar gastos excessivos. Valorize o que há de melhor em si mesmo e na sua expressão pessoal, agindo de acordo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz mais proativo, independente e impulsivo. Todavia, a posição de Vênus lhe pede mais valorização emocional, harmonia familiar e interiorização pacífica. Deve conciliar estes dois fatores, sendo você mesmo, mas vivendo a sensibilidade e troca. Mercúrio, seu regente, está retrógrado e lhe pede revisão de suas atitudes e expressões.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Questões subconscientes são muito mobilizadas agora pela posição de Marte. Raivas suprimidas e senso de individualidade ferida podem emergir, mas também deve manter o tom conciliatório e pacífico de Vênus no seu setor da comunicação. Busque ouvir os impulsos emocionais, mas os decodificando com senso crítico, racionalidade e realismo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Seu senso de valor próprio está fortemente mobilizado, mas também um senso de ação inovadora. Busque um equilíbrio entre manter e gastar, valorizando seus desejos dentro do que for justo. Também deve focar no seu valor próprio, mas sendo generoso para com o coletivo. Conflitos com outras pessoas pedem mais maturidade e consciência de seu lugar e autoridade verdadeira.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz à tona uma valorização de si mesmo, busca pelo prazer pessoal e partilhado. Todavia, há também um forte estímulo para que aja em prol da carreira e abra caminhos no mundo, saindo do lado mais cômodo. Expresse seu valor próprio e vá à luta. Mercúrio, seu regente, está retrógrado e lhe pede revisão de seus valores.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, se encontra em aspecto conflitivo, porém estimulante, com Marte. Você está valorizando mais seu lado mais introspectivo, emocional e espiritual. Todavia, há também um forte estímulo para expandir, agir e se aventurar. Busque honrar e balancear estas duas facetas. Mercúrio retrógrado no seu signo lhe pede que escute mais a si mesmo primeiro.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, se encontra em aspecto conflitivo, porém estimulante, com Vênus. Você está fortemente ligado aos seus instintos, emoções profundas e necessidade de transformação. Todavia, também é chamado a interagir com as pessoas, ter diplomacia e trazer paz ao coletivo. Busque auxiliar e amar, mas também honrando seu lado transformador e que traz a profundidade à tona.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você é estimulado a expressar seu lado amável, conciliatório e diplomático para o público e o mundo lá fora. Todavia, conflitos em relações e na interação com o outro lhe desafiam neste sentido. Deve usar seu lado mais afetivo e feminino dentro de limites justos, sabendo se posicionar e dizer não quando preciso. Ações conjuntas em prol de ganhos facilitadas.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Há agora uma visão de tudo o que é belo na fé, possibilidades futuras e no campo social. Todavia, há uma forte força de trabalho voltada para o aqui e agora que não permite tanto tempo para devaneios. Busque encontrar equilíbrio entre visão de futuro e ação presente. Honre seus objetivos e sonhos, mas também aja no presente, um passo de cada vez.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você está num momento em que é estimulado a ser você mesmo, buscando mais criatividade e independência. Todavia, há também um forte estímulo para partilhar valores, viver a afetividade e sexualidade com intensidade. Busque conciliar estes extremos, sendo você mesmo, mas também se permitindo a troca saudável com os outros.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Há um forte estímulo para que se relacione, busque sociabilidade, amor romântico e parcerias. Todavia, sua força e necessidade de independência emocional também se fazem presentes. Busque estar com pessoas, mas sendo transparente quanto ao que sente. Algumas colocações e ponderações feitas com calma e razão podem ser benéficas para as relações.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com