Horóscopo do dia (14/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Equilíbrio das polaridades

O trígono do Sol em Virgem com a Lua em Touro traz para o dia de hoje uma relação mais harmoniosa e equilibrada das polaridades. Consciência e realização estão alinhadas. A conjunção da Lua com Urano traz uma busca por revolucionar valores e emoções, mas que vem de um lugar de centramento e paz da essência solar. Consciência profunda facilitando o abrir caminhos no mundo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você está buscando aumentos e ganhos em seus valores e finanças e hoje terá maior clareza dos métodos e passos que deve tomar. Busque ser útil, valorizar sua capacidade de trabalho e treine sentir a vibração de prosperidade. Seus esforços devem ser valorizados. Relação de equilíbrio com o plano material. Busque dar o melhor de si na vida prática.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Hoje ocorre uma energia muito equilibrada, que lhe permite ser e expressar mais quem você é, buscando exprimir o que é verdadeiro em si mesmo. Estará mais emocionalmente seguro de si mesmo e de seu valor próprio, mas sem perder o lado amável e sensível. Escute o que diz sua essência e aja em prol da manifestação dela no tempo presente.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz energias propícias ao reequilíbrio emocional. Deve buscar, a partir da consciência profunda de suas questões emocionais e pessoais, uma volta para o lado espiritual, pelo entendimento subconsciente e pela parte energética da vida. Excelente momento para buscar práticas energéticas e espirituais que tragam nutrição e cura.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você está num momento que lhe pede mais busca racional e sociabilidade e hoje ocorre uma energia muito equilibrada neste sentido. Você está mais consciente e proativo na comunicação e isto lhe favorece o doar de si mesmo para o coletivo.Está mais amável, mas também revolucionário em relação ao lidar com os semelhantes, num equilíbrio facilitado.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje traz uma energia de equilíbrio voltada para o campo material. Você está muito mias consciente de seu senso de valor próprio, talentos e possibilidades. Tudo isso lhe traz ímpeto para ir e realizar sua realização, carreira, dharma e uso da autoridade. Energia de equilíbrio aterrada e realista está facilitando se abrir mais para atuar lá fora.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você está muito mais consciente de si mesmo e de seu senso de valor próprio. Isto lhe estimula a sair da zona de conforto e buscar novas paragens e possibilidades. Energia de expansão e inovação, mas com equilíbrio e ordem. Segurança em si mesmo para se arriscar mais, ter mais fé no futuro e buscar tudo que lhe amplie os horizontes.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você tem trabalhado suas questões subconscientes intensamente agora. Isto lhe permite estar mais aberto às mudanças de maneira positiva e equilibrada. Há um aprofundamento agora que lhe pede sair da zona de conforto, mas sem perder o senso de realismo e praticidade. Consciência emocional e espiritual que impele às mudanças valorosas e transformações.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz energia de equilíbrio nas relações humanas. Há um forte senso de trabalho em prol do coletivo e da evolução de todos e da consciência coletiva que lhe impele a buscar os semelhantes. Doação afetiva, mas também com senso crítico e limites. Esteja junto das pessoas e doe o que há de melhor a oferecer de si mesmo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Ocorre hoje energia de equilíbrio voltada para o trabalho e vida material. Você está bem mais consciente de suas obrigações, deveres e senso de autoridade. Tudo isso lhe facilita o “botar a mão na massa” e realizar suas tarefas com valor e consistência. Mudanças no trabalho, mas a partir de um senso de estruturação interna e equilíbrio. Mudanças valorosas na rotina.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz energia de equilíbrio da própria expressão. Está bem mais consciente de seus princípios, crenças, fé, possibilidades e do seu próprio eixo ético. Tudo isso lhe leva a expressar de maneira valorosa e sólida quem você é e sua criatividade. Busca por se aventurar, ter coragem e ousar, mas dentro de um realismo equilibrado.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você está passando por diversas questões emocionais e/ou familiares. O dia de hoje lhe traz a possibilidade de encontrar mais equilíbrio neste sentido. A consciência profunda lhe indica que mudanças se fazem necessárias e isto lhe impele a buscar tais mudanças. Esteja junto dos outros, mas mude a maneira como age emocionalmente. Encare as mudanças como um processo que trará o melhor adiante.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz energia de equilíbrio social e intelectual. Você está mais aberto a escutar e entender os outros e isto lhe facilita a mudança de ideias e conceitos. Tenha a cabeça mais aberta e enxergue as opções, diversidades e ideias diferentes. Busque doar um pouco mais de sua sensibilidade para os outros, mas com pragmatismo e senso crítico.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com