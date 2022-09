Horóscopo do dia (11/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Facilidade de transformação

O trígono do Sol em Virgem com Urano em Touro nos traz clareza e consciência quanto a mudanças que devemos fazer, em especial no campo material. Facilidade de transformação pela conexão com a própria essência. Estamos mais ligados ao senso de serviço, trabalho e funcionamento material e tudo isso facilita nossa coragem para revolucionar nossos valores.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você está muito consciente de seu senso de trabalho, serviço, tarefas rotineiras e saúde. Isto hoje lhe favorece o revolucionar valores e finanças. Busque mudanças reais em seus hábitos e cuidados com o corpo, saindo dos velhos hábitos perniciosos. Também no trabalho está buscando se valorizar mais e potencializar os ganhos, o que lhe está facilitado no momento.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Urano no seu signo (solar ou ascendente) lhe tem feito revolucionar a si mesmo e seu senso de individualidade. Hoje há uma forte e facilitada conexão com a sua essência, lhe motivando a ousar mais ser você mesmo a partir de projetos criativos, aventuras e conexão com seu lado lúdico e também competitivo. Clareza e ousadia de ação a partir da consciência profunda.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este período lhe faz mais consciente de suas questões pessoais, familiares, emocionais e íntimas. Tudo isso lhe facilita hoje rever e se libertar de questões subconscientes mis difíceis, lhe pedindo uma volta para o lado espiritual de maneira consistente. Busque refletir sobre o quanto valoriza ou não sua sensibilidade, trazendo mais expressão do seu lado afetivo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente passa agora por uma clareza e conscientização. Hoje em especial isso lhe favorece o abrir-se para as amizades, grupos, causas coletivas e humanitárias. Sua comunicação tende agora a partir do coração, assim como sua vontade de contribuir para um mundo melhor. Esteja aberto a ideias novas e possibilidades múltiplas para crescer e ir além de si mesmo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, recebe aspecto facilitado de Urano. Há um estímulo forte e facilitado para que você revolucione suas estruturas materiais. Você está mais consciente de seu senso de valor próprio e isto lhe leva a ter mais coragem de ousar na carreira e romper padrões e estruturas rígidas. Ouse se valorizar e usar seus talentos para que o mundo veja.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior consciência de si mesmo e de sua individualidade. O aspecto facilitado a Urano lhe traz maior necessidade de quebrar padrões, buscando mais aventura, fé e um reinventar a si mesmo. Velhas crenças e conceitos estão caindo e lhe facilitando ser mais livre, leve e dono de si mesmo e de sua vida.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período pré aniversário lhe pede consciência quanto a suas questões emocionais, subconscientes e padrões repetitivos. Esta conexão consciente lhe facilita o romper com velhos padrões emocionais, em especial mágoas, ciúmes e outras emoções tóxicas. Busque meditação, terapia, oração, práticas energéticas e todo cuidado sutil para facilitar esta depuração emocional.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você está num período que lhe coloca em contato com pessoas. Está consciente das necessidades coletivas, do pertencimento e trabalho que deve fazer com grupos e a coletividade. Tudo isso lhe facilita um revolucionar a maneira como aborda os outros e as relações. Busque valorizar o outro dentro da justa medida, sabendo dizer sim e não com propriedade. Também deve valorizar os esforços das pessoas tanto quanto os seus próprios.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você está com clareza e senso de propósito voltados para o mundo material, autoridade e projeção de carreira. Isso lhe facilita transformar e revolucionar seu trabalho, serviços, tarefas rotineiras e saúde. Busque usar essa disciplina para que as mudanças fluam e você saiba ter adaptabilidade para com as mudanças. Valorização facilitada de sua força de trabalho.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe conecta com sua fé, esperança e seu lado mais audacioso. Está mais consciente das possibilidades e isto lhe facilita romper com velhas formas de se expressar, buscando mais originalidade, audácia, coragem e irreverência. Busque escutar mais a si mesmo e sua consciência, expressando o que é realmente prioritário.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Urano, seu regente, está em aspecto facilitado com o Sol. A consciência de suas emoções profundas e partilhadas, assim como bens conjuntos e/ou sexualidade lhe mostram e facilitam as mudanças que ocorrem no âmbito familiar e pessoal. Um pouco mais de objetividade lhe favorece encarar tais mudanças com tranquilidade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você está num período que lhe favorece a sociabilidade e interação com as pessoas. Há uma consciência do outro e da necessidade de sair de si mesmo para auxiliar. Isto lhe facilita o revolucionar ideias, conceitos e formas de comunicação. Busque escutar as ideias e opiniões dos outros, mas sendo fiel aos seus princípios. Busca por inovação e diversidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com