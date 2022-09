Horóscopo do dia (10/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mercúrio retrógrado em Libra

Mercúrio entra em movimento retrógrado em Libra. A mente pede interiorização, sair do foco exterior e olhar para dentro honestamente. No signo de Libra somos chamados a reavaliar parcerias, amores, justiça e vida social. Faça tudo com o dobro de atenção e evite tomar decisões definitivas se possível. Ele voltará em breve para o signo de Virgem, nos trazendo maior critério, pragmatismo e uma visão mais realista da vida.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este será um período para revisar suas parcerias, casamento e vida social. Busque escutar antes de tudo, sem julgamentos. Busque sentir e refletir com muita calma antes de comunicar aos outros. Reflita sobre aquilo que não está bom nas relações, se permita observar o que sente em relação a determinadas pessoas e situações.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua revisão agora está ligada ao mundo material. Repensar a comunicação no ambiente de trabalho, as parcerias profissionais ou os métodos será de suma importância. Também será preciso revisar a saúde e alimentação, buscando uma abordagem mais equilibrada e racional. Excelente período para repensar e mudar os planos de cuidado com saúde e alimentação.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seu regente, Mercúrio, lhe pede revisão de sua expressão pessoal e criativa. Será preciso lapidar arestas para chegar num resultado aprimorado. A relação com os filhos e crianças no geral também lhe pede mais racionalidade e objetividade. Romances também precisam de comunicação mais clara. Repense neste período como usa sua criatividade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua vida familiar e pessoal precisa de uma boa revisão agora. Sua mente se voltará muito para suas emoções e motivações pessoais, mas lembre-se da imparcialidade libriana. Reorganizar a própria casa também será uma motivação forte. Conexão com ancestralidade e raízes. Repense também seu lar, seu espaço e o que pode ser melhorado nele.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este será um momento que lhe pede revisão de suas habilidades comunicativas. Verifique bem antes de publicar textos e vídeos. Saiba, em especial agora, refletir antes de falar, assim como ter a sabedoria de se calar quando preciso. Revisão de ideias e conceitos em alta. Sempre que possível, neste período, busque primeiro o silêncio antes de falar impulsivamente.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seu regente, Mercúrio, lhe pede revisão financeira e material. Este não é um bom período para gastos impulsivos ou se endividar. Reveja suas possibilidades financeiras com equilíbrio e frieza. Resgate do senso de valor próprio em alta. Revisão de parcerias financeiras. Busque entendimento de gestão financeira e também repense como utiliza seus talentos.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Mercúrio retrógrado no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede revisão de si mesmo e da própria vida. Busque ponderação e integração consigo próprio. Aprenda a se escutar primeiro e às suas vontades e desejos. Antes de se comunicar ou publicar algo, reveja com calma se a mensagem está clara. Tire tempo para interiorizar e se escutar verdadeiramente.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Questões emocionais subconscientes e espirituais lhe pedem revisão. Busque encarar tudo que lhe acontece com imparcialidade, frieza e razão. Deve também entender suas motivações emocionais com clareza. Comunicação e parceria com o espiritual sendo aprimoradas. Mente conectada a níveis mais sutis, fazendo limpeza neste setor.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A comunicação com grupos, amizades e na internet tem de ser revisada neste período. Questões não verbalizadas entre amigos precisam ser faladas, mas dentro do senso de diplomacia e entendimento libriano. Repense também sua motivação em participar de grupos específicos. Também revise bem antes de postar qualquer conteúdo online.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este será um período que lhe pede revisão fria e objetiva de sua carreira e objetivos materiais. Se tiver que fazer qualquer tipo de apresentação, revise muito bem. Também escolha palavras mais diplomáticas lidando com chefes e /ou subordinados. Repense a imagem profissional que projeta ao mundo. Evite decisões bruscas no nível profissional.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este é um período que lhe pede revisão de suas crenças, valendo-se de racionalidade e imparcialidade. Nem sempre somos donos da verdade, é preciso ter a mente aberta. Também a fé nos pede uma conexão mais profunda e melhor entendimento das realidades espirituais. Se permita repensar sua visão de mundo e esteja aberto a novos conceitos e ideias.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe pede revisão de suas emoções mais profundas, mas com o colorido da racionalidade libriana. Busque entender com calma suas motivações subconscientes. Também as parcerias afetivas e sexuais precisam ser repensadas, se lhe realizam ou se falta comunicar algo. Mente introspectiva e investigativa.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com