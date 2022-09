Horóscopo do dia (07/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Consciência dos caminhos

O Sol em Virgem faz trígono ao Nodo Norte em Touro. Ocorre hoje uma facilidade para se encontrar e ter consciência de propósitos maiores na vida, em especial aqueles que envolvam questões materiais de saúde, trabalho, finanças e rotinas. A oposição do Sol com Juno em Peixes mostra que devemos também nos conscientizar dos compromissos que assumimos no campo emocional e subjetivo, mas que afetam nossas realidades objetivas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você está numa busca por melhorias materiais e recompense por seus talentos e valor. Tudo isso lhe é facilitado hoje pela consciência de sua força de trabalho, rotinas e como lida com o andamento do mundo material. Ouse vibrar mais no amor a si mesmo e acredite mais no seu potencial. Também é momento para rever compromissos que faz até mesmo de maneira subconsciente. Faça as pazes com suas emoções e libere seu potencial material.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este período lhe faz pleno e consciente de quem você é, de sua essência e criatividade. Hoje isso lhe mostra que deve buscar seu caminho pessoal, independente de expectativas e visões alheias. Ouse ser você mesmo e seguir o caminho de sua consciência. Compromissos sociais são revisados para que você veja o que realmente é válido no seu processo pessoal.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A consciência de questões emocionais, pessoais e familiares se faz alta neste período, lhe mostrando que muitas vezes deve lidar com valores e questões armazenadas no subconsciente. Também que deve ter mais espiritualidade ou formas de contato com o subjetivo. Compromissos de trabalho e no mundo lá fora são revisados a partir da sensibilidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe traz grande consciência de suas necessidades intelectuais e sociais, lhe levando a buscar mais valorização de grupos, amizades e estudos. Lembre-se de estar mais aberto e flexível para vivenciar o melhor do contato humano. Compromissos com crenças, religião e visões de mundo são revisados, lhe pedindo maior adaptabilidade e razão.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, lhe traz consciência de suas realidades materiais e financeiras. Isso lhe facilita a busca do momento por mostrar seu valor profissional, ganhar a vida e abrir caminhos prósperos no mundo. Clareza de talentos e potenciais que devem se expressar com maestria e irreverência. Compromissos afetivos, emocionais e/ou sexuais são revisados a partir da conexão para consigo mesmo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior consciência de quem você é e de suas necessidades individuais. O trígono com o Norte lhe motiva a buscar expansão, valorizar a fé e as muitas possibilidades na vida. Busque expansão, irreverência e enxergar amplamente. Compromissos de parceria, conjugais e sociais são revisados e repensados.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período traz grande consciência de questões subconscientes, emocionais e espirituais. Tudo isso facilita um aprofundamento emocional, necessidade de se valorizar o lado emocional e as mudanças. Também de se expressar afeto e sexualidade com valor. Compromissos materiais e de trabalho são revisados neste período.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você passa por um período de consciência das relações humanas, amizades, grupos e/ou causas. Tudo isso lhe facilita a buscar por interagir e valorizar mais as pessoas, parcerias e amor romântico. Clareza de que juntos somos mais fortes e de que deve trabalhar por todos. Compromissos para com visões pessoais são revisados e pedem maior flexibilidade e escuta.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe traz maior consciência de seus caminhos no mundo, carreira e dharma. Isso lhe facilita olhar para detalhes e trabalhar duro pelas conquistas. Valorize mais seus serviços e o que tem para oferecer. Arregace as mangas! Compromissos para questões pessoais, familiares e emocionais devem ser revisados com maturidade agora.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você passa por um período de expansão, fé e estímulo a se aventurar e buscar novidades. Tudo isso lhe favorece a expressão mais espontânea, única e valorosa de si mesmo e de seus potenciais. Busque ser mais arrojado e criar a vida que deseja. Compromissos racionais e/ou com a visão de outras pessoas devem ser questionados agora, busque o que seja validado pela sua consciência.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você passa por um período de consciência dos valores conjuntos, sexualidade e propósito de transformação. Tudo isso lhe favorece a introspecção, valorização das emoções, busca por raízes, lar e pertencimento, Deve valorizar a vida pessoal. Compromissos rígidos com valores pessoais são questionados e reavaliados agora.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe traz consciência do outro em sua vida, das questões sociais, romance e parcerias. Tudo isso lhe estimula a comunicação, interação e expressão valorosa das próprias ideias. Esteja aberto ao contato humano. O compromisso para com questões exclusivamente pessoais é questionado e lhe pede que encontre equilíbrio.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com