Horóscopo do dia (06/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Sabedoria emocional

Pallas Atena entra no signo de Câncer, nos trazendo grande sabedoria e racionalidade para se lidar com questões emocionais, familiares, passadas e pessoais. Sabedoria e ponderação emocionais. Este é um grande auxílio para lidarmos com as questões desafiadoras trazidas por Lilith no mesmo signo. A Lua em Capricórnio nos traz maturidade, desapego e realismo para se lapidar as arestas emocionais.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Pallas entra no seu setor pessoal e familiar, lhe trazendo mais objetividade, sabedoria e ponderação para se lidar com o campo emocional. Necessidade de justiça, racionalidade e ponderação, em especial para se lidar com questões difíceis. A Lua lhe traz um olhar como que “de fora”, lhe possibilitando um olhar maduro e objetivo de questões pessoais e familiares.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Pallas entra no seu setor mental. Excelente período para buscar sabedoria nos estudos e no campo do intelecto. Também ponderação ao se dialogar, mesmo quando tenha de falar sobre temas sensíveis e difíceis. A Lua lhe traz um olhar mais maduro e panorâmico, lhe facilitando resignificar diversas situações da vida presente e fazer escolhas com sabedoria.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Pallas entra no seu setor material e lhe traz maior ponderação, estratégia e equilíbrio para se lidar com finanças e posses. Busque planejamento financeiro e usar seus recursos com sabedoria, Facilidade em trabalhar com situações difíceis com inteligência. A Lua lhe traz energia instintiva que facilita todo esse olhar renovado para o campo material.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Pallas entra no seu signo (solar ou ascendente) e lhe traz grande sabedoria, dignidade, estratégia, senso de justiça e conexão com sabedoria feminina profunda. Isto lhe facilita muito lidar com questões emocionais profundas mobilizadas por Lilith. A Lua, sua regente, lhe traz um olhar também mais frio e ponderado, facilitando a autoanálise objetiva.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Pallas entra no seu setor emocional, subconsciente e espiritual. Haverá grande sabedoria em se lidar com a sensibilidade pessoal e também coletiva. Momento propício para entendimento através de processos terapêuticos e também pela sabedoria do espiritual. A Lua traz hoje um senso de realismo que balanceia bem a vivência deste lado sutil.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Pallas entra no seu setor coletivo, de amizades, grupos e causas. Terá maior sabedoria e tato para lidar com as pessoas e suas demandas emocionais. Também deve aprender com a sabedoria daquilo que é inovador e proveitoso. A Lua lhe traz grande enraizamento em si mesmo, lhe permitindo visões mais objetivas para com os outros.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Pallas entra no seu setor profissional, lhe trazendo grande sabedoria no uso da sensibilidade aplicada ao mundo lá fora. Projeção de uma imagem inteligente, sagaz e justa. Uso da inteligência emocional ao exercer autoridade. A Lua lhe traz conexão emocional profunda, porém madura e realista, facilitando o bom uso da sensibilidade na prática.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Pallas entra no seu setor da fé, expansão e objetivos. Terá grande sabedoria para se lidar com as muitas possibilidades na religiosidade e uma visão ponderada e mais ecumênica. Também inteligência ligada ao intuitivo se expressa fortemente. Estratégia para se traçar planos e metas futuros. A Lua lhe traz conexão com o presente, balanceando este aspecto.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Pallas entra no seu setor das emoções profundas. Estará sondando temas intensos com racionalidade e discernimento, mesmo aqueles mais difíceis, mobilizados por Lilith neste período. Discernimento também no uso adequado da energia sexual. Visão mais racional quanto a mudanças e transformações. A Lua lhe facilita um senso de aterramento e realismo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Pallas entra no seu setor das parcerias e relações. Terá grande sabedoria emocional para lidar com as emoções alheias e também as suas quanto aos outros. Também deve estar aberto a ouvir as palavras de sabedoria dos semelhantes. Ponderação, reciprocidade e seno de justiça, mas com sensibilidade. A Lua lhe traz aterramento em si mesmo e na sua autoridade pessoal.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Pallas entra no seu setor material. Terá grande sabedoria em executar suas tarefas rotineiras, fazer bem seu trabalho e cuidar da saúde com parcimônia. Inteligência intuitiva para entender o corpo físico e as nuances da vida material. A Lua lhe aguça a conexão espiritual e subjetiva, lhe facilitando a ampliação desta visão material com sensibilidade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Pallas entra no seu setor de expressão pessoal e criatividade. Expressará agora seu lado mais inteligente, ponderado e toda sua sabedoria emocional. Maior racionalidade para se lidar com romances, hobbies, expressão artística e filhos. A Lua lhe traz uma visão muito objetiva e maior do que si mesmo, facilitando o melhor desta expressão pessoal.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com