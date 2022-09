Horóscopo do dia (01/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ponderação e ação

O trígono entre Marte em Gêmeos e Mercúrio em Libra facilita o desenvolvimento da ação unida ao intelecto. A mente tende a ponderar e buscar equilíbrio e soluções equilibradas, facilitando o processo de agir, escolher e unir aparentes oposições. O campo mental ganha rapidez, sagacidade, e assertividade, mas sem perder a leveza característica do elemento ar.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, recebe aspecto facilitado de Mercúrio. Você estará bem mais proativo, curioso e flexível no contato com outras pessoas. A ação aqui se volta muito paro social e intelectual, lhe levando a interagir, buscar informações e partilhar. Se permita enxergar pontos de vista alternativos e expressar a si mesmo de maneiras diferentes.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz grandes questionamentos e ponderações, em especial no campo material. Você está agindo pautado em seu senso de valor próprio e isto se reflete em mudanças e possibilidades no campo do trabalho, rotinas e saúde. Forte necessidade de comunicar o melhor do seu trabalho, divulgando seus dons e talentos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, recebe aspecto facilitado de Marte, que se encontra no seu signo (solar ou ascendente). Há uma forte motivação para agir e comunicar sendo muito honesto e verdadeiro. Seu ponto de vista pessoal terá grande importância agora. Mas lembre-se de sua natural capacidade de flexibilizar, trazer bom humor e alternativas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Há grande motivação de ação e pensamento, mas muito voltada para o campo emocional e subjetivo. Questões subconscientes são trabalhadas e facilitam o entendimento de questões pessoais, emocionais, familiares e íntimas. Conexão com o lado espiritual e magnético. A Lua, sua regente, se encontra em Escorpião e lhe traz grande aprofundamento e transformação.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz grande mobilização no campo mental e social. Novas ideias lhe aceleram a mente e aguçam sua curiosidade. Relações de amizade ou com grupos trazem energia ativa e argumentativa. Busque expressar suas ideias, mas estando aberto e flexível para novas possibilidades e pontos de vista alternativos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, recebe aspecto facilitado de Marte. Suam mente terá grande foco nas finanças, valores, talentos e ganhos e tudo isso ganha força e assertividade. Sua ambição é aumentada neste período, mas com o ar humano e flexível do elemento ar. Busque agir no campo profissional, a possibilidade de ganhos está potencializada.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior capacidade de escutar a si mesmo e ponderar sobre o que deseja. O aspecto facilitado a Marte lhe aumenta muito a assertividade e coragem de se aventurar, expandir e buscar novas paragens e possibilidades. Está agindo com fé e isto lhe leva a fazer escolhas pessoais importantes.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, recebe aspecto facilitado de Mercúrio. Há forte energia de transformação no campo emocional, mas aliada à racionalidade. Sua mente sonda questões espirituais, psicológicas e subjetivas que facilitam a transformação emocional pedida por Marte. Limpeza de questões afetivas, sexuais e/ou emocionais com leveza e integração.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Ocorre agora forte motivação social para você. Está mais proativo na busca pelo outro e aberto a ouvir pontos de vista diferentes. Amizade e amor funcionando com facilidade e fluidez. Busque comunicação harmônica com grupos e amizades. Ideias inovadoras devem ser analisadas, em especial no que tange as parcerias e o amor romântico.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente está focada na carreira e se liga à sua forte motivação para trabalhar, servir e ser útil neste período. Facilidade para partilhar seu trabalho e ter seus esforços reconhecidos. Capacidade de fazer escolhas maduras e racionais no trabalho e em vivências do campo material e saúde. Trabalho que concilia teoria e prática com equilíbrio.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Mercúrio e Marte em signos de ar, como o seu, lhe trazem motivação de se expressar e estar íntegro. Há forte motivação para expressar seu poder pessoal aliado a um senso ético, de propósito e objetivos futuros. Sua ação tende a ser grandiosa, mas sem perder a flexibilidade. Ideias intuitivas devem ser consideradas e postas em prática.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz ponderação e ação no campo emocional. Suas emoções estão mais intensas, mas também lhe levam a reflexões e busca por entendimento de motivações emocionais. Entender questões emocionais desafiadoras pode lhe auxiliar a ter mais independência no meio familiar de maneira saudável e com flexibilidade.

