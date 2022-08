Mostra Cine Periférico começa hoje em Contagem

'A mulher que eu era', de Karen Suzane, está na programação gratuita (foto: Noite de Cinema/divulgação)







Nesta segunda-feira (29/8) e terça (30/8), Contagem, na Grande BH, recebe a segunda edição da Mostra Cine Periférico, com a temática “Patrimônio cultural”. O objetivo é trazer produções realizadas e produzidas em Contagem e, assim, promover o acesso a produções que contem parte da história da cidade e que ficam às margens do circuito de transmissões. Na programação, o público poderá conferir a estreia do webdocumentário “Oca Ilê – Mulheres negras e indígenas”, que retrata as matriarcas de territórios e comunidades negras e indígenas da cidade. Também a pré-estreia do curta “Vidas do Rosário”, que confronta progresso e memória/ancestralidade, dirigido por Marcelo Lin, ganhador do Prêmio Especial do Júri para curtas no Festival

