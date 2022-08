Horóscopo do dia (28/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Realidade e sonho

A Lua em Virgem traz foco emocional em trabalhar, servir e sermos úteis. Força para executar afazeres, fazer tarefas domésticas, atividade física, regular alimentação e focar no funcionamento do mundo prático. Todavia, a oposição a Netuno em Peixes nos relembra que tudo isso também deve estar de acordo com o nosso trabalho emocional interno, espiritualidade, sonhos e sensibilidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua segurança emocional hoje vem do foco no funcionamento da vida material. Hora de faxinar, arrumar a casa, executar seu serviço muito bem feito. Mas lembre-se de também escutar sua sensibilidade e espiritualidade hoje. Busque equilibrar os momentos de relaxamento com os de trabalho e execução de tarefas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Há um forte foco das suas emoções sobre si mesmo e sua força criativa, que deve ser canalizada em algo prático. Sua capacidade de amar, acolher e servir está em alta e deve ser utilizada. Também os romances são muito mobilizados, demandando critério emocional. As amizades lhe pedem atenção e sensibilidade. Saiba equilibrar vida pessoal e pública.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Há grande foco em sua vida emocional hoje. Busque depurar e refinar suas emoções. Sua conexão com seu lar e família será forte e pode ser que necessitem de seu acolhimento e atenção. Uma boa limpeza em casa pode ser produtiva. O mundo lá fora também pode lhe demandar e pede que você contribua com sua sensibilidade. Equilíbrio entre vida profissional e privada.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Haverá um forte foco na área mental, nas memórias passadas e nos pensamentos que envolvam sua sensibilidade. Busque selecionar aquilo que lhe é verdadeiramente útil. Práticas de afirmações podem ser importantes neste sentido. Uma entrega maior à sua fé e princípios será útil no processo. Conciliação de mente e espírito, racionalidade e fé.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Seu foco hoje será muito voltado para a vida material e sua organização. Momento bom para organizar as finanças. Também o uso do magnetismo e emoções para atrair recursos está em alta. Bom dia para a regeneração e descanso, caso seja possível. Os outros podem lhe demandar mais acolhimento, mas não se esqueça de si mesmo. Conciliação entre valor próprio e compartilhado.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta a subjetividade e conexão consigo mesmo. Estará com maior sensibilidade e vontade de aparar as próprias arestas. Busque entender suas motivações pessoais e emocionais com honestidade. Os outros podem demandar sua atenção, mas não se esqueça de cuidar de si. Conciliação entre as necessidades pessoais e as das relações.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe pede atenção especial para com as questões subconscientes. Hora da faxina emocional. Use um olhar crítico para com aquilo que sente, mas sem perder a sensibilidade. Forte busca de motivação espiritual. O mundo material pode lhe pedir atenção, mas lembre-se de se permitir esses momentos de introspecção. Equilibre matéria e espírito.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua segurança emocional vem hoje do senso de comprometimento com o auxílio ao coletivo. Terá muita força para engajar nas tarefas que sejam benéficas para todos. A parte emocional das amizades é bem mobilizada aqui e pede refinamento. Sua sensibilidade e expressão pessoal lhe auxiliarão a ter mais força e iniciativa para realizar o que precisa. Conciliar o serviço público com sua forte sensibilidade pessoal.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Haverá grande foco emocional na funcionalidade de sua carreira, na imagem pública e no uso da autoridade. Necessidade de usar de sua sensibilidade e capacidade de acolhimento no trabalho. Sua conexão com seu mundo interno e emoções lhe facilita trazer uma contribuição mais verdadeira para sua tarefa no mundo. Equilíbrio entre vida profissional e privada.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Seu foco emocional estará bem forte no sentido da busca da liberdade, de um sentido maior na vida, da fé e das possibilidades. Suas emoções estão mais livres e lhe pedem inovação e coragem, mas sem perder a praticidade. Sua mente está fluida, mas é preciso conectá-la a esse senso de propósito, ética ou conexão divina maior. Conciliação de mente e espírito, racionalidade e fé.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Seu foco emocional será muito grande na depuração e ajuste das emoções mais profundas. Seu ponto de vista subjetivo está intenso, mas precisa ser olhado com mais pragmatismo. Energia sexual e/ou de partilha será intensa e precisa ser canalizada. Busque ter uma conexão honesta com tudo aquilo que sente. Conciliação entre valor próprio e compartilhado.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Haverá hoje grande foco emocional nas relações e parcerias. Estará lapidando as arestas daquilo que sente pelo outro, de como vivencia as rotinas nas relações e casamento. Busque entender suas motivações emocionais com pragmatismo e senso crítico. Sua sensibilidade pode contribuir hoje para a melhora das relações.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com