Paige, talento do rap mineiro, é a convidada do Podcast Divirta-se de hoje

Cria de Belo Horizonte, a rapper Paige é um dos nomes femininos que integram o line up do Festival Sarará, que será realizado amanhã (27/8), em BH. Ao lado de Sette, Mayí, Iza Sabino e DJ Kingdom, ela é uma das promessas da nova geração de mulheres no hip-hop.





Paige sobe pela primeira vez sozinha no palco de um dos maiores eventos de música de Minas Gerais. Em 2020, ela participou da versão virtual festival junto do grupo feminino Fenda.

A cantora e compositora é a convidada do podcast Divirta-se, do Portal Uai, nesta sexta-feira (26/8). O episódio está disponível no canal do portal no YouTube.



Paige conversou com o repórter Lucas Lanna Resende sobre sua trajetória. “Em 2020, (o Sarará) foi on-line. Gravamos lá no Mineirão cantando com a Karol Conká. Agora no presencial, é bem diferente. Quando estamos ali no palco de frente para as pessoas, há uma troca de energia muito grande. Com a câmera, não”, afirma.





Paige lançou os singles "Cara, hoje é meu aniversário", "Garota Califórnia" e "Criminal" este ano (foto: Natalia Menin/divulgação)

Aos 24 anos, ela tem bagagem cultural muito superior à de pessoas de sua idade. Muito disso e deve à época em que integrou os corais do Instituto Estadual de Educação de Minas Gerais e Madrigal Escala. Interpretou peças eruditas e populares em latim, iorubá, alemão, francês, italiano e inglês, além de português.Paralelamente ao coral, Paige já esboçava algumas letras, que se tornariam canções de bandas que montou posteriormente. Com esses grupos, incorporou novas influências musicais, que, de alguma forma, fazem parte de sua trajetória como cantora e compositora.“Na época da minha primeira banda, já gostava de rap, amava T-Pain. Mas tinha também outro vocalista que gostava de Beyoncé, um baterista metaleiro e o violonista que gostava de Legião Urbana. Então, a gente juntava tudo isso para fazer as nossas próprias músicas”, conta, entre muitas gargalhadas.Paige só estreou profissionalmente no hip-hop na banda Enversos, em 2016, com repertório autoral, black music e MPB misturada com rap.

VEJA o clipe de "Criminal":

O grupo participou de festivais na capital mineira e venceu concurso que o levou a tocar no João Rock. Lá ganhou outra competição, que rendeu a gravação de EP no Red Bull Station, espaço dedicado a projetos de música e arte multimídia na capital paulista. Depois de dois anos na Enversos, Paige migrou para o Fenda e de lá partiu para a carreira solo.

A garota do bairro Califórnia



Em 2019, a cantora lançou o primeiro EP, “Babygirl”. No ano passado, disponibilizou nas plataformas digitais “Imagina a gente”, segundo álbum de carreira.

E não parou. Em 2022, vieram os singles “Cara, hoje é meu aniversário”, “Garota Califórnia” e “Criminal”.

FESTIVAL SARARÁ

Neste sábado (27/8), a partir das 13h. Mineirão, Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001, Pampulha. Shows de Emicida, Zeca Pagodinho, Marina Sena, Pabllo Vittar, Margareth Menezes, Karol Conká, Gloria Groove, BaianaSystem e Paige, entre outros. Ingressos: R$ 540 (open bar), R$ 500 (pista premium/inteira), R$ 300 (pista/inteira). À venda no site Sympla. Meia-entrada na forma da lei. Programação completa: festivalsarara.com.br.