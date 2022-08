Horóscopo do dia (26/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Quebra de padrões

A quadratura de Vênus em Leão com Urano em Touro nos pede uma verdadeira revolução de valores. Que enxerguemos mais o quanto podemos ser mais justos na distribuição de recursos e possibilidades. Também que tenhamos mais objetividade e originalidade nas relações. Beleza com ousadia e quebra de padrões.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe mobiliza a ser quem você é e se valorizar por isso, independente de sua situação material e financeira. Lembre-se de se valorizar para alcançar as mudanças materiais desejadas. O uso da criatividade se provará um recurso valioso e que pode trazer grandes mobilizações materiais. Criatividade aliada à valorização e inovação material.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, recebe as vibrações inovadoras de Urano. A necessidade de renovar sua vida pessoal será grande. Bom momento para redecorar radicalmente seu ambiente pessoal. Também as relações pessoais e familiares pedem um pouco mais de frieza, quebra de padrões e renovação. Se permita se relacionar sendo quem você realmente é nas relações pessoais.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua interação com as pessoas à sua volta está mobilizada. Todavia, algumas questões mais emocionais e subconscientes também pedem expressão. Não busque ser somente agradável à custa de sua saúde psíquica. Você pode expressar o que sente sem perder o bom senso. Ideias renovadoras podem lhe trazer um olhar benéfico para pessoas e situações.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este é um momento de grande renovação em sua vida material, financeira, talentos e senso de valor próprio. Se permita as renovações que a vida lhe apresenta. Verá que sair da zona de conforto pode ser recompensador. Busque abrir sua vida mais, ter uma visão mais ampla e humanitária. A relações humanas serão muito importantes neste período.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

As mudanças e demandas de sua carreira e trabalho podem lhe fazer questionar seus valores pessoais e naquilo que se pauta. Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe fortalece o senso de valor próprio. Todavia, muitas vezes devemos nos adaptar às demandas de carreira, inovações tecnológicas e aquilo que for preciso para progredirmos neste sentido.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este período lhe tem pedido muita reflexão e revisão de valores próprios, tanto quanto dos relacionamentos. O dia de hoje lhe traz a possibilidade de enxergar tais instâncias de maneira mais livre, inovadora e fora da caixa. Se permita vivenciar, mesmo que no sutil, como seria sua vida material e social diferente dos padrões que se impôs. Em breve Vênus entrará no seu signo e você poderá viver tudo isso.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, recebe as vibrações inovadoras de Urano. As relações, em especial as amizades, grupos e tudo que envolva mais pessoas pedem renovação. Suas emoções profundas são ativadas por Urano e isto lhe mostra que não deve se vender a ideias massificadas ou relações falsas. Seja verdadeiro em relação ao que sente.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você está num momento de valorização de carreira e autonomia. Todavia, deve permitir que as renovações propostas por parceiros tenham seu espaço. Ou ainda, pode ter de se abrir mais às demandas do público. Lembre-se que você não é uma ilha e que o que o outro apresenta pode ser algo que vai lhe agregar na sua contribuição ao mundo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua fidelidade às suas visões de futuro está intensa. Todavia, questões de ordem pragmática e rotineira podem lhe pedir mudanças neste sentido. Não seja rígido, mas saiba fluir com a sabedoria da vida material. Melhor algo feito na realidade do que somente idealizado em seus sonhos. Permita-se trazer os sonhos para a realidade, mesmo que imperfeita.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua dedicação à realização conjunta se faz forte agora. Todavia, deve ousar se posicionar por si mesmo. Busque se pautar sobre si mesmo e sobre aquilo que acredita ser o melhor. Não se coloque refém das opiniões ou vontades alheias. Aprenda a se posicionar de acordo com sua consciência e o que realmente deseja, mas também sendo parceiro e generoso.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você tem sido mobilizado no sentido das parcerias. Todavia, suas emoções pedem espaço e expressão. Cuidado para não despejar tudo para cima do outro de uma vez. Ao invés disso, busque expressar com autenticidade e soberania o que não lhe é bom nas relações, usando de tato, mas também de veracidade emocional. Abertura emocional verdadeira com o outro.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua dedicação ao trabalho e rotina está evidenciada agora. Todavia, será preciso renovar as ideias e visões sobre trabalho, rotina e saúde. Busque abarcar ideias inovadoras e tente novas possibilidades. Seja mais objetivo com colegas de trabalho. Será preciso também desapegar da indulgência no campo da saúde, trazendo renovações conscientes.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com