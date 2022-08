Horóscopo do dia (24/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Urano retrógrado em Touro

Urano entra em movimento retrógrado no signo de Touro pelo resto deste ano. O planeta das revoluções, transformações rápidas, do coletivo e do alternativo nos pede interiorização. Que busquemos essa renovação de valores primeiramente do lado de dentro. Este pode ser um período muito bom para repensar a vida, a economia e a utilização dos recursos naturais de maneira mais sustentável. Se revolucione primeiro antes de querer mudar o mundo..

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua vida financeira precisa ser repensada, em especial no restante deste ano. Busque alternativas, veja a vida material com um olhar diferente. É preciso quebrar com a rigidez, com situações muito cristalizadas. Sua capacidade de regeneração está em alta, assim como a de agregar valor de maneira inovadora. Genialidade canalizada no campo material.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Urano no seu signo (solar ou ascendente) vem lhe pedir que saia da zona de conforto. Melhor cooperar com o processo do que esperar que a vida lhe obrigue. Esteja mais aberto às novidades, ao alternativo, às necessidades das pessoas à sua volta, mas muito em especial esteja aberto às mudanças do lado de dentro. Terá insights que pedem mudança de atitude, para que se expresse com mais autenticidade e irreverência.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua revolução passa muito pelo terreno do inconsciente, sentimentos, sonhos e espiritualidade. Pode não ser algo tão aparente, mas questões psicológicas arraigadas lhe pedirão entendimento e mudança. Sua capacidade de premonição e intuição está aguçada, preste mais atenção ao lado não racional da vida. Revisão de questões psicológicas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Suas amizades e convivências em grupo estão enfatizadas. Mas também pode ser que, assim como haja fortalecimento, também possam ocorrer rupturas. Busque amizades e grupos com os quais tenha afinidade de ideais. Sua consciência coletiva falará alto, lhe fazendo rever a vida sob um viés mais alternativo. Revisão de seu papel no coletivo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua revolução para este semestre passa por tudo aquilo que está estruturado. Reveja neste resto de ano se tem se prendido a estruturas que prendem seu verdadeiro potencial. Bom para repensar seus planos de carreira, buscar algo inovador no trabalho. Não se agarre a estruturas rígidas e saiba abrir a mente para as muitas novas possibilidades. Revolução e revisão de estruturas internas e compromissos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua revolução será no campo da fé, dos princípios e da expansão. O momento é de romper com crenças limitantes que impedem a expansão. Mas deve buscar isso dentro de si mesmo primeiro. Se permita reavaliar no que acredita e como. Este semestre será útil para refazer seus planos, pensar em alternativas que lhe permitam mais liberdade no futuro.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você precisará rever se não tem dependido em demasia de outras pessoas no nível financeiro e/ou emocional. Use este momento para ter mais objetividade. Momento de limpar mágoas e ressentimentos. Também pede uma revolução na área sexual, que se permita abrir para experiências diferentes. Se permita o entendimento e limpeza das sombras e traumas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Será preciso rever a relação com o outro. Veja se não depende demais da aprovação alheia ou das motivações e ideias dos outros. Aprenda a ter mais veracidade e autonomia em sua vida social. Também deve analisar quais mudanças precisam ocorrer nas relações a dois. Audácia e diversidade social. Limpeza e revisão da maneira como aborda os outros e se relaciona.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Será preciso revolucionar as rotinas e hábitos rígidos. Seu corpo e sua saúde podem lhe pedir atenção agora, para que não acumule tanta tensão. Melhorias alimentares e de exercícios serão bem vindas. Inovar os métodos será útil. Mudanças no trabalho também podem ocorrer. Busque interiorização e escute os sinais que seu corpo lhe traz, otimizando a vida material.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua criança interna pede espaço para se expressar. Este período lhe mostrará tudo o que não fez conforme sua essência. Se permita ousar mais e ser mais expressivo e irreverente, buscando dentro de si mesmo o que é essencial, saindo de comportamentos robóticos. Sua necessidade de autoexpressão será alta e deve ser levada em conta.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Seu regente, Urano, retrograda agora pelo seu setor familiar e emocional. Ele lhe pede que use sua natural capacidade de revolucionar para ter mais objetividade quanto ao passado, sentimentos pessoais e vida familiar. Bom momento para planejar uma mudança de casa. Mas, antes de tudo, mude de casa internamente e se livre dos lixos psicológicos e emocionais.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua revolução passa pelo nível mental. Este fim de ano lhe questionará na maneira como pensa e comunica. Se permita mais flexibilidade de ideias, pois muitas crenças podem ser questionadas. Ouse se comunicar de maneira mais direta e irreverente. Podem ocorrer mudanças ao seu redor e na relação com irmãos, vizinhos, tios, conhecidos, etc.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com