Horóscopo do dia (21/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Foco no social

Vesta retrógrada volta para o signo de Aquário. Nosso fogo interno arderá no sentido social, coletivo, em prol das mudanças sociais, ambientais e humanas. A proximidade a Saturno nos relembra que devemos transformar estruturas sociais opressivas, trazendo algo mais humano e justo à tona. A oposição ao Sol em Leão fortalece esse aspecto, nos lembrando que nossa contribuição individual é imprescindível para que o coletivo mude. A Lua em Gêmeos faz aspecto benéfico, trazendo leveza emocional e questionamentos ao processo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu fogo interno volta a arder em prol de questões coletivas, humanitárias, ecológicas, sociais ou tudo aquilo que é alternativo, tecnológico ou inovador. Mesmo que este terreno tenha lhe apresentado dificuldades, agora você terá muita força de vontade para contribuir. Seu papel único aqui é importante e você deve dar seu melhor neste sentido.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Há agora grande foco em renovar as estruturas de sua vida, melhorar sua carreira, resignificar seu papel de autoridade e/ou de pai/mãe. Seu trabalho duro tende a render frutos e você deve estar conectado com sua sensibilidade, sonhos e vontades, aplicando isso mais no mundo lá fora. Ouse fazer diferente e renove a maneira como lida com o mundo e suas demandas.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seu fogo interno arde agora em prol de sua fé, possibilidades futuras, expansão, viagens, princípios e tudo aquilo que traz crescimento. Você tem tido um foco mais sério neste setor e agora intensifica essa busca por sentido e propósito. A Lua e Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe trazem a subjetividade e individualidade à tona, fortalecendo a si mesmo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Seu foco agora será em questões emocionais profundas, partilha, sexualidade e transformações. Este setor tem lhe pedido amadurecimento e você tem lapidado arestas. Agora terá ainda maior força para se transformar profundamente. A Lua, sua regente, lhe facilita o fluir emocional e espiritual. Busque hoje entrega, fluidez e não julgamento.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Seu fogo interno arde agora no sentido das relações, parcerias e amor romântico. O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe fortalece muito o campo individual, mas o aspecto a Vesta lhe relembra de não se isolar, mas ser generoso e partilhar mais com as pessoas. Mesmo quando existam desafios e dificuldades nas relações, você está vibrando em sua luz e generosidade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seu fogo interno arde agora em prol da vida material, trabalho, rotinas, saúde e funcionalidade. Tudo isso tem sido feito por você com seriedade e esforço nos últimos tempos. Agora é um excelente período para renovar tais estruturas, mudar hábitos, revolucionar sua saúde e trazer mais qualidade de vida e possibilidades materiais.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Seu foco agora será grande em si mesmo, seu poder pessoal, criatividade e expressão. Você tem tido maior compromisso nesta área e agora terá muita força de vontade e centramento em sua essência. As relações sociais e amizades verdadeiras lhe facilitam esse fortalecimento de si mesmo, aumentando sua autonomia e irreverência.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Seu fogo interno arde agora na sua vida pessoal e íntima, no campo familiar, emocional e passado. Mesmo que tais questões estejam lhe demandando, você agora entra em processos depurativos benéficos neste campo. Revisão na relação com figuras paternas. O Sol lhe enfatiza a maturidade e consciência para renovar suas questões pessoais.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Haverá agora grande foco no campo mental. Forte depuração de ideias e conceitos, algo que já vem lhe demandando e agora será facilitado. Possibilidade de mudança na relação com irmãos, parentes, vizinhos, etc. Busque se comunicar com maturidade e expressando aquilo que lhe move a fé. Foco em viagens, estudos e busca por partilha de novas informações.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Seu fogo interno volta a arder no sentido dos prazeres materiais, finanças, ganhos, talentos e recursos. Você tem trabalhado duro neste setor e agora mudanças positivas tendem a se processar. Grande foco em se regenerar, cuidar e fazer crescer seus valores. O Sol tem lhe trazido consciência emocional profunda e isto se reflete agora em mudanças mais concretas.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Vesta volta para o seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo grande foco sobre si mesmo e suas possibilidades. Saturno aqui tem lhe demandado amadurecimento e agora esse fogo interno facilita depuração pessoal e assumir mais compromisso com seu processo pessoal. As relações estão em pauta, mas isso deve servir para que você enxergue questões que são suas.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Haverá grande foco agora na vivência da espiritualidade, vida emocional, energias, questões psicológicas e/ou subconscientes. Este setor tem lhe demandado esforço e dedicação. Agora você passa por depurações benéficas neste sentido. Seu trabalho, saúde e/ou vida material podem ser grandes auxiliares para que você processe melhor as energias mais sutis.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com