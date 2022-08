Rap de Rico Dalasam se destaca na cena autoral da música brasileira (foto: Larissa Zaidan/divulgação)







Pioneiro do rap queer no país, Rico Dalasam traz a BH, neste sábado (20/8), o show de lançamento do disco "Dolores Dala Guardião do Alívio".

Ele vai se apresentar n' Autêntica (Rua Alvares Maciel, 312, Santa Efigênia), a partir das 22h. O rapper Kaike, de 15 anos, revelação do hip-hop de BH, é outra atração da noite. Ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada).

LEIA sobre o novo single de Rico Dalasam