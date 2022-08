Horóscopo do dia (20/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Marte em Gêmeos

Este será um trânsito bem longo, durando até março de 2023 (teremos um período de retrogradação de Marte). A entrada de Marte em Gêmeos traz maior flexibilidade para nossa linha de ação. A curiosidade aqui é um forte fator motivante para iniciativas e buscas. Há maior androginia, buscando equilíbrio entre as polaridades. O campo mental tende a ficar mais acelerado, as respostas mais impulsivas e diretas. A fala tende a ser mais assertiva e direta. Busque agir com a flexibilidade e leveza de Gêmeos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu regente, Marte, lhe traz maior intensidade no campo mental e comunicativo. Suas ideias serão rápidas e intensas. Também estará mais disposto a defender suas ideias e pontos de vista. Seja flexível neste período, buscando alternativas e ponderação antes de agir. Período que exigirá fazer escolhas, ter atitude e ser adaptável em sua linha de ação.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este período lhe trará muita ação no nível prático e financeiro. Estará mais intenso e assertivo no uso de seus talentos e recursos. Cuidado com os gastos impulsivos. Bom momento para se desapegar de bens não utilizados. Sua ação terá uma busca pelo conforto e crescimento material. Busca assertiva por melhorias materiais e comunicação de seus valores e talentos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A entrada de Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz mais assertivo, independente e territorialista. Busque ser quem você é neste período, agindo conforme sua percepção pessoal. Seu natural talento comunicativo ganha impulso, lhe impelindo à busca de troca intelectual e informações. Período que enfatiza o fortalecimento da individualidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe pede ação mais voltada para o emocional e sutil. Muitas vezes não agir externamente e buscar a solução energética e/ou espiritual pode ser o que ideal e este momento lhe propicia isto. Busque agir neste período com altruísmo, pelo bem estar de todos e afinado com sua sensibilidade. Ação magnética e de bastidores em alta.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua ação estará muito mais voltada para a coletividade agora. Busque ter liderança em grupos e nas amizades. Sua necessidade de se informar e aos outros será grande. Lembre-se de agir pautado em seus ideais, lutando em prol de melhorias para o futuro. Busca por estar entre pessoas, mas sem perder sua individualidade e ideias únicas.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua ação se volta neste período para a carreira e a conquista de suas ambições. Terá muita força de trabalho, persistência e tenacidade para escalar o caminho do sucesso. Sua iniciativa será importante para abrir portas no mundo. Projete uma imagem de autonomia e eficiência. Período que lhe fortalece nas conquistas de seus objetivos profissionais e autoridade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe pede ação pautada em seus princípios. Saiba ser flexível, mas sem abrir mão daquilo que lhe é fundamental e ético. Sua ação pede mais fé e otimismo. Período de fé intensa. Também terá maior ânsia de liberdade, lugares amplos, novas culturas e conhecimentos. Ações grandiosas, arrojadas e com adaptabilidade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Seu regente, Marte, lhe mobiliza agora na assertividade e intensidade da vivência afetiva e/ou sexual. Aproveite esta energia extra não somente para a sexualidade, mas para movimentar qualquer área de sua vida com seu forte magnetismo. Ação baseada na profundidade emocional e magnética. Momento de transformações e aprofundamento emocional.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe pede mais ações em conjunto. Seja parceiro, tome iniciativa nas relações. Busca por uma ação que seja ponderada, flexível e raciocinada. Luta pela justiça. Será importante que haja veracidade nas relações sociais e humanas; seja você mesmo, mas também coopere no bem do outro. Ações baseadas na ponderação e racionalidade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Marte neste período aumenta sua força no sentido do trabalho e da execução de suas tarefas rotineiras. Terá muita iniciativa e proatividade no trabalho. Mais individualidade na relação com colegas. Muita energia para o corpo, portanto busque atividades físicas para canalizar esta energia. Força e energia para agir no campo material e realizar o necessário.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe coloca mais no centro do palco de sua vida. Busque agir pautado sempre naquilo que diz sua consciência. Se permita ser um pouco mais o centro das atenções, em especial no nível intelectual. Romances intensos e rápidos podem ocorrer. Tenha um foco na criatividade. Esportes, jogos e diversões lhe trazem também fortes estímulos.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua ação neste momento precisa ser muito mais interior. Busque sua conexão com suas raízes, sonhos e vida pessoal. Pode ser que tenha de lidar com raivas e ressentimentos antigos, que devem ser racionalizados e entendidos. Mais independência e respeito às individualidades no meio familiar. Saiba delimitar com mais clareza seu espaço, mas também com adaptabilidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com