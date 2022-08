Horóscopo do dia (17/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Questionamentos práticos

A quadratura entre Mercúrio em Virgem e Pallas em Gêmeos nos relembra que devemos ter a sabedoria da leveza e racionalidade ao encarar métodos, questões materiais e rotinas. Devemos entender as bases racionais e os motivos que nos levam a agir de determinada maneira no plano material. Necessidade de busca por equilíbrio entre teoria e prática.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você está agora bem ligado ao trabalho, rotina, saúde, métodos e o mundo material. Todavia, será preciso questionar os motivos pelos quais faz determinadas coisas. Quais são seus objetivos, por que isto é relevante? Repense sua alimentação, seus hábitos e busque trazer um pouco mais de leveza e flexibilidade para a rotina.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente está bem conectada agora com a expressão criativa, única e lúdica de si mesmo. Todavia, há um questionamento que vem do lado mais pragmático e realista, lhe perguntando até que ponto deve gastar ou usar recursos. Busque equilibrar sua vida material para que o lazer e o prazer se expressem na justa medida.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, se encontra no pragmático signo de Virgem, lhe trazendo visões mais críticas e realistas quanto às próprias emoções, lar, família e vida pessoal. Todavia, Pallas no seu signo (solar ou ascendente) lhe relembra da sabedoria de ser geminiano, trazendo bom humor, leveza e boas risadas para quebrar com a rigidez e excesso de formalidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A atual posição de Mercúrio lhe traz grandes estímulos intelectuais e racionais. Sua mente está aguda, crítica e realista. Bom momento para estudos e comunicação. Todavia, Pallas transita no seu setor subconsciente, lhe lembrando de incluir um pouco mais de sensibilidade nesta visão racional. Conversas sobre temas psicológicos, emocionais e/ou espirituais serão de grande valia neste momento.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua mente está bastante focada em questões materiais, financeiras, talentos e posses. Há um pragmatismo e realismo para se lidar com esta área. Todavia, você deve escutar também a voz da sabedoria que vem de grupos, amigos, causas e do coletivo. Será importante partilhar um pouco daquilo que tem de valor. Também ver quais são as inovações e possibilidades em relação aos seus talentos e como aprimorar.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, se encontra no seu signo (solar ou ascendente), lhe reforçando suas naturais características de realismo, rotina, pragmatismo, senso crítico e serviço, Todavia, Pallas se encontra no seu setor profissional e de projeção, lhe lembrando que pode ser mais comunicativo e leve na maneira como se expressa. Saberia na expressão que escolhe no mundo lá fora e na imagem profissional.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente sonda agora questões subconscientes, psicológicas, emocionais e/ou espirituais. Você pode ser um tanto pragmático neste setor, todavia, deve ter a sabedoria da fé, de ter mais esperança nas possibilidades futuras e na libertação emocional. Um pouco mais de otimismo e fé lhe farão bem, saindo de construções psíquicas rígidas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua mente se encontra focada nas amizades, grupos, vida social, causas, questões coletivas, inovações e progresso. Tudo isso é muito importante agora, todavia, deve escutar a sabedoria que vem de seu lado instintivo. Nem tudo que reluz é ouro e você tem um faro natural para enxergar as pessoas em sua profundidade. Ouça seus instintos e se permita analisar para além da superfície.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Há um grande foco agora em sua carreira, na execução correta de suas obrigações e na comunicação ligada ao trabalho. Você tende a ser muito correto e pragmático neste setor. Todavia, há a sabedoria do escutar as outras pessoas e suas opiniões, o que pode lhe ser muito útil para não cair na rigidez. Outras pessoas podem contribuir muito para incrementar com flexibilidade suas questões profissionais.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente se foca agora muito em termos de princípios, regras, normas de conduta, visões de mundo e crenças. Todavia, há um senso de sabedoria que vem da prática, do cotidiano e da flexibilidade da rotina. Tudo isso lhe auxilia agora e ser menos rígido em termos de visão de mundo e crenças. Busque refletir e ponderar antes de tornar algo uma verdade absoluta.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente está focada agora em questões emocionais profundas, sondando partes mais obscuras e difíceis de si e das relações. Todavia, há a sabedoria da leveza e alegria, lhe pedindo um pouco mais de clareza neste processo. Não permita que sentimentos de ciúme, ressentimento e afins lhe tirem do seu centro. Busque a sabedoria de ser você mesmo e se colocar para além de tais emoções.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Há agora um grande foco mental nas relações, parcerias, amor romântico e vida social. Você tende aqui a ser mais pragmático e rotineiro neste setor, Todavia, há uma forte sabedoria que vem do seu íntimo, lhe pedindo que tenha maior abertura emocional na interação com o outro. Busque demonstrar o que sente, mas com bom humor, flexibilidade e leveza.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com