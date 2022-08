Horóscopo do dia (10/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Consciência das mudanças

A quadratura do Sol em Leão com Urano em Touro nos traz consciência de mudanças rápidas, mas que nem sempre enxergamos tão claramente. O Sol leonino traz consciência de quem somos e Urano em Touro traz a necessidade de mudanças materiais que abarquem esta consciência de nós mesmos. Também que devemos usar nosso brilho único em pro de todos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A consciência de ser quem é lhe pede mudanças na área financeira, material e de valores pessoais. Os altos e baixos nesta esfera lhe pedem no fundo uma renovação de sua vida material. Aprenda a usar de sua criatividade para mobilizar seus ganhos. A vida te pede coragem para fazer coisas novas no âmbito material.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A consciência clara de seus sentimentos e emoções lhe pede mudança de atitude. Você tende a prezar a estabilidade, mas é preciso sair da zona de conforto se não quiser sofrimento emocional. Aprenda que inovação e mudanças podem ser altamente construtivas e agregar valor. Agir com inovação a partir da conexão interna, se libertando.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O Sol em Leão tem lhe trazido clareza mental e ideias mais corajosas e audaciosas. Use tal força para encarar as questões inconscientes e emocionais. Sua racionalidade será uma aliada na exploração desse reino por vezes tão subjetivo. Buscas terapêuticas, meditação, oração e qualquer prática que te auxilie a revolucionar seu emocional serão bem vindas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O Sol tem lhe fortalecido no fortalecimento de seu senso de valor próprio, lhe mostrando que você tem muito a oferecer. Tal consciência, porém, também te relembra que você não é uma ilha e que o mundo à sua volta necessita de seus talentos únicos. Você pode revolucionar o coletivo e as amizades agora. Use sua coragem para contribuir e brilhar.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, tem reforçado todas as suas qualidades de brilho, carisma, luz e criatividade. Mas isso é questionado pela necessidade de inovar certas estruturas em sua vida. Será preciso sair da zona de conforto para inovar e brilhar na carreira. Também é desafiado a trazer seus talentos mais para o nível material e da realização profissional. Ouse revolucionar as estruturas a partir da conexão com sua essência.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A consciência de questões emocionais que estavam subconscientes é trazida à tona pelo Sol. Ouse entrar em contato com o desconhecido, com o espiritual e com aquilo que não se pode ver. Tudo isso te desafia a quebrar dogmas e crenças rígidas. Aprenda a ser mais suave, confiar mais na vida e sair da ânsia de controle. Fluidez e leveza para resolver o que precisar.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua consciência social é abrilhantada pela passagem do Sol por Leão. O contato com pessoas será significativo, mas também te exigirá uma revolução emocional. Mesmo que não seja muito adepto da análise emocional, será de extrema importância, já que as pessoas lhe desafiarão neste aprofundamento. Ouse demonstrar mais suas emoções.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A consciência de sua autoridade e carreira está no ápice, te trazendo ambição e oportunidades. Mas isso, todavia, lhe exige transformações no terreno das relações. Estar numa posição de maior autoridade exige mais objetividade para se lidar com pessoas. Seu senso de parceria também é questionado pela consciência de seu potencial único, portanto aprenda a lidar com o outro de forma mais objetiva.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua capacidade de vislumbrar novos potenciais e novos horizontes está em alta com o Sol em Leão. Você enxerga possibilidades mil e sua fé está acesa. Todavia, tudo isso te desafia a revolucionar sua rotina, trabalho e saúde. Será preciso ousar quebrar velhos hábitos e rotinas. Sair da zona de conforto material para viver seu potencial pleno. Cura pela fé também altamente mobilizada.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A consciência de suas emoções profundas é ativada pela passagem do Sol em Leão. Clareza emocional, afetiva, sexual. Também consciência de valores conjuntos. Tal consciência te desafia a quebrar padrões rígidos de expressão. Não seja duro e inflexível, pois estaria perdendo muito. Suas emoções te desafiam a soltar mais sua criança interna, se expressar e ser autêntico.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O Sol em Leão tem te trazido consciência de parceria, vida social, justiça e equilíbrio. Criatividade nos relacionamentos. Todavia, essa consciência te desafia a liberar velhas emoções e condicionamentos. Novas relações não precisam ser uma repetição do passado caso você mude seu padrão vibratório. Mesmo nas relações mais antigas, sua mudança de postura emocional causará transformações.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O Sol em Leão tem lhe relembrado de trazer mais criatividade para sua rotina, colocando mais do seu coração no seu trabalho e vida material. Isso tudo te desafia a quebrar padrões mentais rígidos. Sua capacidade de servir pode e deve ser algo alegre e natural. Mude sua visão quanto ao mundo material revolucionando suas ideias.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com