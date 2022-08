Horóscopo do dia (08/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Amando expansivamente

A Lua Crescente em Sagitário nos traz um clima emocional mais expansivo, otimista e impulsivo. Há um foco em amar com generosidade e expansão, assim como em ter mais fé na vida. A conjunção a Juno nos relembra de sermos mais parceiros e ter mais compromisso com os outros. O trígono a Júpiter nos traz energia livre e expansiva na medida certa e o trígono com o Sol traz um equilíbrio de forças alinhado à consciência profunda.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz um clima mais otimista, expansivo e necessidade de liberdade. As relações com grupos e amigos lhe facilitam o vislumbrar novos horizontes e possibilidades. Seu senso de criatividade e aventura também fala alto e lhe pede expressão corajosa e espontânea. Só não ignore a praticidade e a sensibilidade no processo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas emoções profundas são mobilizadas, devendo buscar enxergá-las com mais liberdade, otimismo e capacidade de superação. A consciência de suas motivações pessoais está alta e lhe facilita a verdadeira libertação a partir do reconhecimento de sua sensibilidade. Vivências em conjunto e vida sexual mobilizadas, mas sem perder de vista seu valor próprio.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Suas emoções hoje lhe impelem no sentido dos relacionamentos. Estará mais receptivo e buscando expansão emocional neste sentido. Sua capacidade comunicativa está aumentada e brilhante, lhe facilitando o contato com as outras pessoas com mais audácia. Só não se esqueça de reconhecer seus limites e espaço pessoal no processo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, está no expansivo signo de Sagitário, lhe trazendo mais otimismo, fé, otimismo e impulso. Muito em especial na sua relação com o mundo material, buscará novas possibilidades ou melhorias no que já tem. Seu senso de valor próprio também é mobilizado para que faça as mudanças necessárias com confiança.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe propicia segurança emocional em si mesmo, em ser quem você é e se expressar fielmente neste sentido. Há um equilíbrio de forças que lhe permite ser autêntico, mas também se relacionar de maneira expansiva. Compartilhe seu brilho com as pessoas, o público e também viva seus romances e aventuras, mas sem se esquecer de suas emoções.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções lhe pedem interiorização, vida pessoal e familiar, busca por ancestralidade e raízes. Tudo isso sob o tom otimista e expansivo da qualidade sagitariana. A consciência de suas profundezas está lhe pedindo que limpe e transforme suas emoções para a chegada do novo ciclo que chega em breve, quando o Sol entrará no seu signo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente se encontra hoje num estado fluido, intuitivo e expansivo pela atuação lunar. Busque ser honesto quanto ao que sente e na maneira como comunica isto. Sua expressão pessoal será expansiva, irreverente e ousada. Sua relação com as pessoas e na vida social tende a ser excitante e cheia de possibilidades.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A posição lunar lhe traz maior aterramento e comunhão com o plano material. Busque de maneira alegre e otimista vivenciar seus valores, os prazeres materiais e a sensação de abundância. Haverá grande capacidade de aprimoramento material, contanto tenha um olhar honesto para com as emoções profundas, aprendendo a analisar e se libertar do passado.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua Crescente no seu signo (solar ou ascendente) lhe amplifica muito o senso de segurança em si mesmo, na sua capacidade de se nutrir e crescer. Sua sensibilidade lhe traz mais alegria e lhe permite ver possibilidades futuras. Júpiter, seu regente, também facilita o processo, lhe estimulando a enxergar novas e diferentes possibilidades e mudanças.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Questões subconscientes são mobilizadas agora para que você possa se libertar e ter mais otimismo, coragem e leveza. Esta conexão emocional e/ou espiritual profunda lhe auxiliará a enxergar mais seus talentos e capacidade de gerar recursos. Mas lembre-se que a tônica do momento é integração de questões subconscientes com clareza e não julgamento.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Suas emoções e instintos lhe levam agora a buscar mais o lado gregário e grupal. Estará na busca de pertencimento a grupos, amizades e causas. Isto lhe facilita a expansão pessoal e a se enxergar com mais liberdade, otimismo e possibilidades. As relações são muito mobilizadas em sua vida agora, se permita se descobrir através do contato com os outros.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Haverá hoje força e magnetismo para avançar na carreira, propósitos de vida e compromissos. Busque força, otimismo e fé neste sentido. Questões subconscientes lhe auxiliam a mobilizar sua energia no sentido da concretização. Este é um excelente período para realizar no plano material com coragem, fé e alegria.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com