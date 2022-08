Duo mineiro Clara x Sofia canta as dores do amor em seu primeiro álbum

Formado em 2017, duo Clara x Sofia levou dois anos para concluir o primeiro disco de carreira, iniciado durante a pandemia (foto: Victor Faria e Bruno Maluf/divulgação)







Foram mais de dois anos de produção para que o duo mineiro Clara x Sofia pudesse lançar seu primeiro álbum de carreira. Com nove faixas, “Nada disso é pra você” finalmente chegou às plataformas digitais com tudo a que tem direito: parcerias importantes, “visualizers” e show no MECAInhotim 2022, na próxima sexta-feira (12/8).

Entre as outras faixas está a parceria com a cantora paranaense Giana Althaus, “Vontade de quebrar o celular”, além de “Nada disso é pra você”, “Eu juro”, “Falsa”, “Quem me dera” e “Fevereiro”. Cada canção ganhou o seu “visualizer” – registro visual que pode ou não ter um arco narrativo.

“A gente quase chama de clipe. Eles estão bem caprichados e não economizamos nem um pouco nos takes”, afirma Sofia, ao detalhar esses “visualizers”.

Os planos não param por aí, porque a ideia é continuar a contar essa história com mais detalhes. “Lançaremos primeiro o álbum sem cronologia. E vamos fazer também um faixa a faixa, que é o nosso disco narrado. Ali a gente explica o porquê de ‘Nada disso é pra você’”, revela Clara. A inspiração veio da cantora norte-americana Billie Eilish, que usou a mesma narrativa no álbum “Happier than ever” (2021).

“É um mix enorme de sentimentos que engloba ansiedade, expectativa, muita animação, felicidade, um pouco de medo. A gente acredita muito nesse projeto, esperamos concretizar e realizar muitas coisas. É como se estivesse nascendo um filho. Nunca tive um, mas imagino que seja este o sentimento”, brinca Sofia ao comentar o novo disco.

“É difícil falar sobre a minha expectativa. Ao mesmo tempo em que há expectativas altas porque nos dedicamos tanto ao álbum, há o lado racional que pede um pezinho no chão. Nem parece que é verdade. É o maior trabalho que já fizemos na vida, o resultado de um amadurecimento muito grande”, comenta Clara.

Clara Câmpara e Sofia Lopes, ambas na faixa dos 20 anos, se conheceram em 2016, numa happy hour. Naquele dia, cantaram juntas a convite de um amigo. O duo Clara x Sofia surgiu em 2017 e logo chamou a atenção na cena pop nacional.

''Eu estava em um momento muito difícil e escrevi muito sobre coração partido. No decorrer desse processo, havia início, meio e fim de uma história ali nas músicas'' Clara, cantora e compositora



Quanto tempo demorou para vocês criarem o álbum completo?

Clara – O álbum começou a ser criado sem a gente saber. Começamos a compor durante a pandemia e fomos escrevendo como um mecanismo de desabafo. Reunimos sentimentos nossos, até que falamos: ‘Precisamos fazer um álbum’. A gente sempre quis e tinha tempo disponível. Quando percebemos, já tínhamos várias músicas, que estavam sendo escritas há um tempo e contavam uma história. Eu estava em um momento muito difícil e escrevi muito sobre coração partido. No decorrer desse processo, havia início, meio e fim de uma história ali nas músicas. Foi no início da pandemia, mas finalizamos o álbum no início do ano.





Quais foram as principais referências de “Nada disso é pra você”?

Sofia – No caso do álbum faixa a faixa, nos inspiramos na Billie Eilish, uma referência sonora muito grande. Em como ela conta a história de A a Z, como ela faz o personagem, no jeito que lançou (o álbum “Happier than ever”).

Clara – Mas também temos Dua Lipa como nossa grande musa. E vamos aos extremos, com Cyndi Lauper e The Offspring, Tom Misch, Duda Beat, The

Weeknd e Gorillaz.





De onde veio a inspiração para a capa? Por que a referência à pintora mexicana Frida Kahlo?

Sofia – Foi um insight! Estávamos em uma festa e vimos o quadro de uns amigos. A Clara falou: ‘Imagina que doido seria se fizéssemos um quadro com a nossa cara’. Ou seja, um “visualizer”, criando o quadro. Fomos atrás, era viável e agora este é o “visualizer” de “Nada disso é pra você”. Nada faz mais sentido do que esta capa. Ter a nossa pintura, o nosso rosto, já que a gente fala que “Nada disso é pra você” é para a gente. No fim das contas, o álbum é para nós mesmas, é sobre o que a gente aprendeu, viveu e sentiu. Então, Clara falou: ‘Legal, vai ter a nossa cara, mas de que maneira a gente pode comunicar ainda mais o que estamos falando?’. Aí ela puxou a referência das duas Fridas.





Clara – São as duas Fridas, uma sentada ao lado da outra, de mãos dadas. Representa a dicotomia que ela sentia ao amar aquela parte que dói, que sofre, que acredita muito no amor e encontra o sentido da vida ali. As duas de mãos dadas no sentido de como ela abraça essa intensidade no amor. Este álbum é exatamente sobre isso, é muito empático e sincero, praticamente um diário. A gente canta ali os nossos sentimentos, sem amarras. Conta sobre as cinco fases do término de um relacionamento: depressão, barganha, raiva, negação e superação/aceitação, não necessariamente nessa ordem. A gente canta todas as fases desse processo porque a gente viveu todas elas, a gente se entregou ao amor dessa maneira. Isso foi a cura. Então, o quadro é muito simbólico do que a gente fala lá dentro. Por mais que o meu coração seja tocado por outra pessoa, quem está sentindo ali sou eu. Essa é a ideia do quadro ali atrás, simbolizando a obra criada (a partir) de tudo o que a gente passou.

Como foi a parceria de vocês com Giana Althaus?

Clara – A gente se conheceu virtualmente na pandemia, porque ela nos ouvia. Giana é ouvinte de Clara x Sofia antes mesmo da fama. É uma cantora e baterista incrível. Quando descobrimos que ela nos ouvia, ficamos incrédulas. Foi um superencontro, um casamento de muita admiração mútua. Tínhamos essa música (“Vontade de quebrar o celular”) e pensamos que precisava ter alguém cantando com a gente. Foi instantâneo chamá-la, tanto porque seria uma cantora perfeita para a música quanto pelo carinho que temos uma pela outra. Fazia muito sentido ter uma pessoa que é envolvida com a gente no nosso álbum. Como Giana é do Paraná, algumas partes do processo foram feitas a distância. Compusemos a parte da música juntas, aqui em Belo Horizonte, e gravamos. Mas o “visualizer” foi em separado.





Qual é a expectativa de apresentar o repertório do álbum no MECAInhotim?

Clara – Será nosso primeiro show após o lançamento. Estaria mentindo se dissesse que as expectativas para o MECA são moderadas, porque não são. Já cantamos algumas músicas nos shows que temos feito, mas será muito bom apresentar o álbum depois de lançado. A gente fala: ‘Nossa, finalmente estamos lançando o álbum e estamos muito cansadas’. Isso porque estamos trabalhando muito, mas aí a gente repensa: ‘Não, este é só o início’. O MECA vai marcar o início da nossa caminhada, do álbum, dessa nova fase. Estamos muito animadas.





Com a onda de danças do TikTok, vocês pretendem fazer alguma dancinha para viralizar?

Clara – Temos uma trend que queremos colocar no TikTok da faixa “Falsa”. É parecida com a trend de “Idiota”, do Jão. Esperamos que todos possam se divertir com ela.

''Nada faz mais sentido do que esta capa. Ter a nossa pintura, o nosso rosto, já que a gente fala que 'Nada disso é pra você' é para a gente. No fim das contas, o álbum é para nós mesmas, é sobre o que a gente aprendeu, viveu'' e sentiu" Sofia, cantora e compositora



(foto: Reprodução) 'NADA DISSO É PRA VOCÊ'

Disco de Clara x Sofia

Nove faixas

Clara x Sofia Produções

Disponível nas plataformas digitais

MECAINHOTIM 2022

>> Sexta (12/8), a partir das 12h30, com Fernanda Takai, Clara x Sofia, Rachel Reis, Larissa Luz e VHOOR. Sábado (13/8), a partir das 10h, com ÀVUÀ, Bala Desejo, Majur, Caetano Veloso e Ubunto. Domingo (14/8), a partir das 10h, com Boogarins e Alceu Valença.





>> Inhotim, Rua B, 20, Brumadinho. Passaporte/ três dias: R$ 990 (5º lote). Sexta e domingo, R$ 290 (avulso/1º lote). Ingressos avulsos para sábado esgotados. À venda no site www.ingresse.com/mecainhotim202 Informações: @mecalovemeca, no Instagram.