Horóscopo do dia (07/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Sensibilidade nas relações

O trígono entre Vênus em Câncer e Netuno em Peixes nos aumenta muito a sensibilidade e compaixão nas relações. Há uma facilidade em se abrir emocionalmente e ser mais empático. Maior espiritualidade para lidar com relações familiares e pessoais. Busca pelo lado mais universal, compassivo e generoso do contato humano.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Há uma maior sensibilização de suas relações pessoais e/ou familiares. Busque ter um tom mais espiritual, amoroso e caridoso para com as pessoas à sua volta. Questões subconscientes podem afetar tais relações, mas há facilidade para se entender e processar tais energias. Um pouco de meditação e tempo sozinho também lhe serão benéficos.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Vênus, sua regente, recebe aspecto facilitado de Netuno. Sua sensibilidade para com as relações humanas está aumentada. Estará mais empático e aberto com as pessoas à sua volta, irmãos, parentes, vizinhos e mesmo desconhecidos. Busque doar um pouco mais de si generosamente. Amor apoiado por causas maiores, nobres e coletivas.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Há uma grande sensibilidade de sua parte agora quanto aos bens materiais. Estará vivenciando o prazer e a alegria de usufruir do melhor da vida. Também está mais generoso, partilhando desta alegria com os seres amados. Seu senso de valor está muito ligado ao acolhimento e amor incondicional e isto se faz mais visível para o mundo lá fora.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Vênus transita pelo seu signo (solar ou ascendente) e lhe faz mais afetivo, social, charmoso e empático. O aspecto facilitado a Netuno otimiza muito estes traços, além de lhe trazer fé aumentada em si mesmo e no seu potencial como ser que doa e recebe amor. Busque fluir com esta fé e viva o melhor de si mesmo e de suas emoções.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Há agora um grande potencial emocional e afetivo em sua vida. Mas é um nível de amor sublime, espiritual e profundo. Há facilidade em acessar níveis mais sutis e estar aberto à experiência do amor universal. Questões emocionais, sexuais e afetivas devem ser transcendidas, recicladas e repensadas, trazendo maior integração.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Você encontrará agora maior abertura e afetividade nas relações humanas. Necessidade de se amar amigos, grupos e causas com um olhar mais amplo, transcendente e mesmo espiritual. O amor romântico lhe pede um misto entre entrega, acolhimento, racionalidade e liberdade. Evite idealizar as relações, mas se treine para aceitar o outro como ele é.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Vênus, sua regente, recebe aspecto facilitado de Netuno. Você está vivenciando sua carreira e ofício com muito mais prazer e entrega neste período. Excelente para se dedicar intensamente e obter resultados. Sua intuição será uma forte aliada e lhe auxilia a entender seus caminhos no mundo. Sua dedicação ao trabalho tende a transparecer no mundo lá fora neste período.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Você vibra agora uma energia intensa e amorosa no campo da fé e isto se reflete em mudanças e transformações facilitadas em si mesmo e na sua expressão. Está enxergando o melhor da vida, do divino e das possibilidades, o que lhe leva a agir mais com o coração, com alegria e coragem. Expressão amorosa em si mesmo a partir dos próprios ideais.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Há agora uma forte motivação para a troca afetiva, profunda e/ou sexual. Há uma sublimação emocional que lhe faz mais generoso e aberto para estar junto das pessoas. Questões de heranças também pedem um pouco mais de desapego e generosidade. Valorização das energias transformadoras e renovadoras da vida, operando generosamente.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Você está bem mais aberto e receptivo ao outro agora, O amor romântico pode lhe inspirar muito as palavras e ideias neste período. Comunicação mais amorosa e acolhedora em alta. Bom momento para alinhavar as relações e parcerias através de boas conversas e apoio emocional. Maior abertura para se colocar no lugar do outro e auxiliar.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Há agora uma forte dose de amor que leva ao trabalho e serviço práticos. Pode ser que tenha de deixar um pouco de si mesmo de lado e auxiliar a quem precisa, mas saiba fazer isso dentro dos limites justos. Facilidade para atrair recursos, mas deve se colocar receptivo, deixar fluir e confiar na abundância e fluxo da vida. Doação e bens e trabalho por boas causas.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Netuno, seu regente, recebe aspecto facilitado de Vênus. Você está vivenciando este período com bastante intensidade emocional e agora estará expressando o lado mais belo do emocional. Está mais disposto a viver romances, brincar, se aventurar, criar, ter alegria com os filhos. Seja como for, expressará o melhor do que tem a oferecer com alegria e generosidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com