Thiaguinho abre lote extra para o show de hoje, em BH

'A alegria que eu sinto em cantar é infinita', diz Thiaguinho, que traz sua nova turnê a BH (foto: Sandro Mendonça/divulgação)









O palco e a cenografia de “Infinito” foram assinados por Zé Carratu. Já a produção musical do novo álbum tem direção de Prateado, parceiro de Thiaguinho há mais de 17 anos, inclusive no último álbum, “Vibe”. O segundo volume do trabalho foi o primeiro lançamento de Thiaguinho por sua própria gravadora, a Paz & Bem.

Veja Thiaguinho cantando 'Vamo que vamo':

“Posso afirmar que esse projeto tem um lugar enorme no meu coração”, afirmou o cantor. “Espero que os fãs, que sempre me acompanham de perto, sintam o carinho que toda a minha banda e equipe depositou nesse projeto. Esse é um álbum muito especial para mim. Espero que todos se divirtam, se emocionem e que o nosso carinho e a nossa troca seja infinita, porque o amor que sinto pela música e pelos fãs é infinito”, acrescentou.