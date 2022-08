Horóscopo do dia (06/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Amadurecimento pessoal

A quadratura entre Marte em Touro e Saturno em Aquário nos desafia em nosso senso de ação e individualidade. Tendemos a ação pragmática, mas será preciso lidar com possíveis imprevistos ou mudanças de rumo inesperadas. Saiba lapidar a maneira como se posiciona, buscando comedimento, realismo e ter os pés no chão.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, recebe aspecto desafiador de Saturno. Você está focado em agir em prol de seu valor próprio, lucrar e firmar a si mesmo baseado em seus valores. Todavia, Saturno lhe relembra que deve pensar também no contexto maior e social à sua volta, assim como sua responsabilidade neste sentido. Relações em grupos pedem amadurecimento e senso de limites.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe trazido maior ímpeto, individualidade e impulso. Todavia, o aspecto a Saturno mostra que será preciso levar em conta as hierarquias, estruturas estabelecidas e autoridades. O lado profissional está lhe desafiando para que você dê o melhor de si e se emancipe sem perder o realismo. Atenção a conflitos com figuras de autoridades e instituições, saiba encontrar equilíbrio.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você é levado a buscar sua sensibilidade de maneira ativa e corajosa. Todavia, deve manter seu posicionamento e princípios, assim como o foco em seus objetivos. Evite saídas escapistas, encarando de verdade o que sente. Fortalecimento da fé em alta, mas dentro de um senso racional e objetivo. Encare suas raivas com realismo, mas sabendo lapidar as arestas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A posição de Marte lhe traz grande ímpeto na ação social, participação em grupos e causas, lidar com amizades e contextos sociais. Todavia, Saturno tem lhe feito encarar suas emoções mais profundas e lapidá-las. O dia de hoje lhe pede que se relacione dentro dos seus limites emocionais. Evite conflitos desnecessários com as pessoas, mas se posicione de maneira justa quando preciso.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Há agora forte ímpeto para abrir caminhos na carreira, usar sua autoridade e se fortalecer na concretização. Todavia, a posição de Saturno lhe relembra de seu compromisso com as pessoas. Não pise nos calos alheios. Pelo contrário, você está consciente de si mesmo e deve usar este centramento para chegar a acordos justos e que lhe possibilitem o crescimento profissional e pessoal.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A posição de Marte lhe faz expandir os horizontes e ter uma atitude mais audaz e corajosa para buscar aquilo que almeja. Todavia, a posição de Saturno lhe relembra que nenhuma conquista se dá sem disciplina, realismo e dando um passo de cada vez. Saiba adequar seus impulsos expansivos com a realidade do mundo material, amadurecendo a si mesmo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A posição de Marte lhe traz necessidade de aprofundar emocionalmente e agir em prol das mudanças e transformações. Está intenso emocionalmente, todavia, deve usar o controle sobre si mesmo e sua expressão pedido pela posição de Saturno. Amadurecimento pessoal e emocional em alta. Lapidação de impulsos emocionais e sexuais também.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, recebe aspecto desafiador de Saturno. Você tem dado grande foco nas relações, parcerias, vida social e amor romântico. Todavia, passa por um amadurecimento das emoções pessoais. Saiba as medidas justas do relacionar, sabendo se retirar quando preciso para recarregar as baterias. Lapidação do senso de ação conjunta e do relacionar.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você recebe um forte ímpeto para lidar com o mundo material, trabalhar, realizar seu serviço, cuidar da saúde e manter tudo em ordem. Todavia, deve estar atento ao campo das novas ideias e da comunicação. Estar aberto a ouvir outros pontos de vista pode ser útil para otimizar seu campo material. Lembre-se que manter a mente positiva e lapidar as arestas mentais facilita manter boa saúde e prosperidade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, recebe aspecto desafiador de Marte. Você é chamado a expressar seu lado mais espontâneo, expressivo, criativo e poderoso. Todavia, não deve esquecer da praticidade e cuidados com o mundo material. Se divirta, mas não se exceda nos gastos. Saiba lidar com mudanças no campo material com criatividade e seu lado mais assertivo, mas também pragmático e realista.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno, seu regente, recebe aspecto desafiador de Marte. Questões familiares, emocionais, passadas e/ou de vida pessoal lhe pedem ação e assertividade. Todavia, Saturno lhe pede amadurecimento e senso de limites pessoais. Nem tudo cabe a você resolver. Saiba até que ponto se envolve, buscando mais objetividade para lidar com o emocional.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente está bem ativa e você é chamado a buscar estudos, ideias e comunicações. Todavia, há também um forte processo de compromisso com suas questões psíquicas e/ou espirituais. Busque estar no mundo, mas sabendo quando se dar momentos de introspecção. Também busque lapidar seu intelecto e comunicação pelo viés do amor universal e espiritualidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com