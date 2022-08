SBT vai exibir último 'Jô Soares onze e meia'

Jô Soares apresentou o 'Jô Soares onze e meia' até o ano 2000 (foto: PAULO LIEBERT/AE)

A morte do apresentador Jô Soares nesta sexta-feira (5/8) fez o SBT mudar a sua grade de programação. No lugar do 'The noite', apresentado por Danilo Gentili, a emissora vai exibir o último programa 'Jô Soares onze e meia' a ir ao ar, em 1999. A atração será exibida na madrugada de sexta para sábado (6/8), à 1h. A TV Alterosa, afiliada do SBT em Minas, mostrará o programa para todo estado.