'Meninas do Jô' fazem homenagem ao jornalista nas redes sociais

As jornalista Ana Maria Tahan, Andréia Sadi e Flávia Oliveira, que participaram do quadro As meninas do Jô, postaram mensagens sobre o jornalista de 84 anos. (foto: TV GLOBO / Zé Paulo Cardeal) As "Meninas do Jô" prestaram homenagens ao ator e humorista Jô Soares, que morreu na madrugada desta sexta-feira (5/8), no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde estava internado desde o fim de julho.





As jornalistas Ana Maria Tahan, Andréia Sadi e Flávia Oliveira, que participaram do quadro As Meninas do Jô, postaram mensagens sobre o jornalista de 84 anos. O quadro, que fazia parte do Programa do Jô, foi gravado até dezembro de 2016 e era um espaço aberto para debater a situação política, econômica e social do Brasil.





Ana Maria Tahan comentou em seu twitter sobre a perda do humor e elegância de Jô.

Jô se foi e o Brasil perdeu ainda mais o humor, sabedoria e elegância. %uD83E%uDD72%uD83E%uDD72%uD83E%uDD72 %u2014 Ana Maria Tahan (@anatahan) August 5, 2022

Andréia Sadi falou sobre a perda do grande jornalista . "Acho que nunca conheci alguém tão gigante, tão genial, tão brilhante e, ao mesmo tempo, tão generoso, curioso e genuíno como o Jô."

A jornalista Flávia Oliveira lembrou a oportunidade de participar do "As Meninas do Jô".

%uD83D%uDE14Uma palavra define Jô Soares: gênio. O Brasil empobrece sem esse grande artista do humor, da crítica social e política, da literatura, do teatro, mestre da entrevista. Fui fã desde sempre. Abraço e agradeço pelo tempo de convivência como %u201CMenina do Jô%u201D. https://t.co/OubnOpfpKv %u2014 Flávia Oliveira (@flaviaol) August 5, 2022



