Fenac começa amanhã e marca seu reencontro com o público

Grupo Boneco de Pano foi uma das atrações no 51º Fenac, realizado de forma on-line em 2021, e volta à programação, agora presencialmente (foto: FOTOS: FENAC/DIVULGAÇÃO)





Três anos após a última vez em que foi realizado presencialmente, em 2019, o Festival Nacional da Canção (Fenac) volta, em sua 52ª edição, a levar os artistas selecionados ao encontro do público de seis cidades do Sul de Minas. A partir desta sexta-feira (5/8), tem início a etapa classificatória da disputa, pela qual os escolhidos por uma comissão julgadora perfazem o circuito do evento.





O ponto de partida é a Praça da Matriz, em Perdões, onde 10 concorrentes se apresentam amanhã e outros 10, no sábado (6/8). Desse total, quatro serão classificadas para as semifinais, nos dias 8 e 9 de setembro, em Boa Esperança, onde também será realizada a grande final, em 10 de setembro.





Este ano, foram inscritas 1.050 músicas de compositores de 22 estados brasileiros e cinco países diferentes. A comissão de seleção escolheu 100 para participar das etapas classificatórias. Depois de Perdões, o festival irá para Coqueiral, nos dias 12 e 13 de agosto; Três Pontas, em 19 e 20 de agosto; Nepomuceno, em 26 e 27 de agosto; e Elói Mendes, nos dias 2 e 3 de setembro. No total, 20 músicas serão escolhidas para as semifinais em Boa Esperança.





Em cada cidade, além das apresentações dos concorrentes, o público acompanha vasta programação cultural, que se estende ao longo do dia. Em Perdões, está previsto um desfile de atrações, a partir das 13h, que inclui música clássica, instrumental, teatro, dança e artes circenses, com destaque para o show do Quartetto Sentinela, no sábado, que presta um tributo aos 50 anos do Clube da Esquina.





“São mais de 50 atrações diferentes que se apresentam nos dois dias em cada cidade. Muitos grupos que tinham se dispersado durante a pandemia foram reativados por causa do Fenac. Tanto nós da organização quanto os artistas sentimos uma somatória de emoções e expectativas que vão se transformar numa grande explosão de alegria”, diz Gleizer Naves, criador do festival, destacando o papel fomentador que ele cumpre.

Quartetto Sentinela fará show neste sábado, em Perdões, em homenagem ao 50 anos do Clube da Esquina. Zeca Baleiro, Ira! e Zé Ramalho se apresentarão nas próximas etapas do Fenac

ON-LINE CONSOLIDADO

Ele observa que o modelo on-line que foi a tábua de salvação do evento em 2020 e em 2021 – e que, na verdade, foi adotado em 2019, antes da chegada da pandemia, como forma de ampliar a possibilidade de participação – está mantido nesta 52ª edição. Uma cota de 10% do total de selecionados para a etapa classificatória é reservada para apresentações remotas, conforme aponta.





“Na etapa de Coqueiral, por exemplo, um dos concorrentes vai se apresentar diretamente da França. Vislumbro o on-line como algo consolidado no futuro. Imagino que daqui a 15 anos, grande parte do festival será nesse formato, com projeções que farão com que o artista praticamente esteja ali presente, no palco”, diz, destacando que este ano o festival recebeu 80 inscrições de outros países.





Ele chama a atenção para o fato de que a única premissa para participar do Fenac é que a música seja cantada em português. Dessa forma, segunda Gleizer, a seleção inclui diversos gêneros, defendidos por artistas em diferentes estágios de carreira – desde nomes incipientes até outros que já acumulam bons quilômetros de estrada.





“Vale qualquer estilo musical, sertanejo, axé, funk; o importante é ser bom. Este ano tem um pouco de tudo. Você vai ouvir, por exemplo, bastante sertanejo raiz, que normalmente tem uma boa aceitação entre os jurados, mas também tem rock pesado, blues e várias outras vertentes”, aponta.

DIVERSIDADE

Ele considera justamente a diversidade e a qualidade as grandes marcas desta 52ª edição do Fenac. “O que mais nos chamou a atenção é o nível das composições, que está altíssimo. E também há uma representatividade muito grande. Recebemos inscrições de 22 estados, então estamos falando quase que do Brasil todo, com as peculiaridades de cada região. Na medida em que o festival ganha o país, há um aprimoramento da qualidade musical e o nível melhora cada vez mais”, ressalta Gleizer Naves.





Ele aponta que, em cada cidade por onde a etapa classificatória passar, o público será brindado com apresentações especiais de artistas convidados. Assim como Perdões recebe o show do Quartetto Sentinela, Coqueiral vai contar com a presença de Zeca Baleiro; Elói Mendes terá a banda Ira! e Zé Ramalho será a grande atração da etapa final em Boa Esperança.





“Esses nomes são um atrativo para que o público possa conhecer outros artistas. O objetivo do festival é fundamentalmente dar palco para os valores musicais que existem no Brasil e que são desconhecidos, não têm oportunidade de mostrar o trabalho. São, eventualmente, figuras muito talentosas que, no entanto, não saem do lugar porque a grande mídia não apresenta”, pontua.

PREMIAÇÃO

Cada semifinalista garante R$ 2.500 e continua a concorrer aos principais prêmios. Ao todo, o festival entregará R$ 200 mil em premiação e o troféu Lamartine Babo ao primeiro colocado.





FESTIVAL NACIONAL DA CANÇÃO

Etapa classificatória em Perdões, nesta sexta-feira (5/8) e sábado (6/8), com atrações culturais a partir das 13h e apresentações dos concorrentes e show do Quartetto Sentinela, no sábado, a partir das 21h, na Praça da Matriz. Entrada franca