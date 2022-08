Horóscopo do dia (04/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mercúrio em Virgem

Mercúrio entra no signo de Virgem. Como regente do signo, Mercúrio aqui enfatiza um olhar e enfoque prático da vida: diligência, organização, praticidade, pragmatismo e um olhar crítico. A mente tende ao pragmatismo e metodologia. Também há forte foco mental nas questões de saúde, cura e alimentação saudável.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Hora de organizar seu ambiente, seu trabalho e saúde. Um trabalho bem planejado flui melhor e você sentirá isso fortemente. Também a necessidade de melhorar sua saúde e alimentação. Organize tudo o que pode, mas sem exageros. Sua mente se ocupará muito das questões relacionadas ao funcionamento da vida material. Organize tudo que precisar.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Hora de organizar suas ideias criativas. Não fique só no nível mental, concretize a sua visão. Pode nem sempre ser perfeito, mas melhor algo imperfeito e concreto do que uma eterna idealização. Organize suas ideias em torno de quem você é e quais suas necessidades pessoais. Busque se comunicar a partir de sua consciência e ponto de vista pessoal.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, entra no pragmático e realista signo de Virgem. Em especial seu lar e emoções pedem organização. Faça uma grande faxina, organize tudo, limpe, jogue fora o que estiver acumulado e for inútil. Tudo isso te auxiliará a organizar também suas emoções. Tenha mais senso crítico ao olhar pras próprias motivações sentimentais e passadas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua organização passa agora pelo nível mental. Organize e planeje tudo aquilo que queira. Excelente momento para estudar diligentemente algum tópico de seu interesse. Busque respaldo prático para toda teoria e tenha um olhar pragmático para o mundo à sua volta. Sua mente e fala terão um tom mais crítico, realista e objetivo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Momento para reorganizar sua vida financeira e material. Planeje bem seus gastos, monitore entrada e saída de valores. Sua mente se volta para questões práticas. Também é um excelente momento para se regenerar, se cuidar e se amar mais. Lembre-se de se tratar com mais amor e carinho. Sintonize a frequência mental da abundância.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seu regente, Mercúrio, volta ao domicílio. Seu natural talento para organizar, otimizar e purificar estão em alta. Sua natural capacidade de ter um olhar crítico e pragmático também. Organize, planeje e execute. Sua experiência prática pode ser muito útil agora e você deve comunicar aquilo que sabe e quem você é. Busque entender a si mesmo com diligência.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Será preciso agora limpar e reorganizar questões subconscientes. Explore suas motivações emocionais com um olhar crítico e realista. Cuidar do emocional agora é mais importante do que ficar preso demais a tarefas mundanas, portanto tire algum tempo para análise ou meditação. Maior entendimento psíquico e também espiritual.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Organize agora a maneira como se comunica com as massas, com o público. Tenha uma mentalidade de trabalho e utilidade nas questões sociais também. Seu olhar crítico para com as pessoas está aumentado, mas isso pode ser excelente quando se tem o intuito de ajudar. Se comunique de maneira prática, mas também inovadora e seja útil ao coletivo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente se volta para sua carreira e o que você deseja construir. Um olhar mais crítico e prático lhe auxiliará a enxergar as nuances e detalhes que farão toda a diferença. Pode ser que tenha de falar em público e deve fazer isto com organização. Esteja atento às possibilidades de divulgação de sua carreira e imagem profissional, já que estão facilitadas.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente se volta para a fé, expansão e intuição. Sua abordagem aqui tende a ser mais pragmática e assim deve ser. Mas lembre-se de se permitir mais otimismo na vida agora; se permita enxergar as muitas possibilidades de expansão e caminhos diversos que podem ser traçados. Permita o pensamento mais intuitivo e uma visão mais ampla da vida.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Hora de organizar suas emoções profundas. Observe com maior frieza e pragmatismo suas emoções, mas sem se identificar tanto. Verbalize o que sente com aterramento e calma. Sua mente se volta para o oculto, a sexualidade e os bens conjuntos. Um pouco mais de flexibilidade, curiosidade e leveza neste setor lhe farão bem.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente se volta para as relações e parcerias. Tente estar mais aberto ao diálogo e a escutar o outro. Aqui também será preciso um olhar mais crítico e realista das relações, sem idealizar tanto. Terá capacidade para lapidar as arestas das relações com mais tranquilidade. Procure ser mais flexível e ter mais bom humor nas relações.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com