Lauryn Hill fará show em Belo Horizonte em setembro

Estrela do R&B se apresenta em BH no mês que vem (foto: Reprodução / Instagram)

Lauryn Hill é mais uma estrela internacional que vai se apresentar no festival Planeta Brasil. O evento será realizado nos dias 24 e 25 de setembro, no Mineirão. A organização deve divulgar nesta quarta-feira (03/08) a ordem dos shows e os palco de cada apresentação. Além de disponibilizar a venda de novos ingressos, também sem valores divulgados.

A americana Lauryn Hill fez história no R&B e no rap mundial. Ela começou a carreira ainda na infância, se dedicando tanto à música, quanto à atuação, chegando a participar de filmes e novelas. Na década de 1990, ela alcançou o estrelato com o grupo The Fugees, especialmente com o álbum ‘The Score’, considerado um dos maiores daquele período.

Em carreira solo, Hill, como prefere ser chamada, quebrou recordes na história da música, com o álbum ‘The Miseducation of Lauryn Hill”. Além de ter ocupado o topo da Billboard, ela conseguiu 10 nomeações ao Grammy de 1999, sendo a primeira cantora com essa quantidade de indicações.

Ela levou as estatuetas de ‘Melhor Artista Estreante’, ‘Melhor faixa de R&B’, ‘Melhor Vocal Feminino em uma gravação R&B’, ‘Melhor Álbum R&B’ e ‘Álbum do Ano’. Sendo o último conquistado, pela primeira vez, por um trabalho de hip hop.



Mesclando soul, hip-hop, rap e R&B, Hill se tornou uma das maiores inspirações para nomes como The Black Eyed Peas e Dua Lipa.



Além de Lauryn Hill, os rappers 50 Cent e 2 Chainz também já foram confirmados no Planeta Brasil. Outra atração internacional confirmada é o grupo de raggae Stick Fingers.



Ao todo, serão 90 artistas. Entre nomes da música nacional, estão Anavitória, Iza, Filipe Ret e Duda Beat.



Lauryn Hill é atração do GLRS

Segundo o site UOL, Lauryn Hill deve fazer uma segunda apresentação no Brasil, no festival GLRS, em São Paulo. O show deve ser realizado em outubro, mas nem o lineup e nem a data foram anunciados pela organização do evento.



O Estado de Minas entrou em contato com a organização do festival GLRS, mas ainda não obteve retorno.



O GLRS é voltado para o empoderamento feminino e, além de apresentações musicais, traz debates e conversas sobre assuntos do universo feminista.