Horóscopo do dia (02/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Afetividade expansiva nas relações

A Lua em Libra nos traz necessidade de diplomacia, equidade e harmonia. O sextil ao Sol em Leão mostra a capacidade de ser autêntico e único, mas também viver as relações e ter empatia. A oposição a Júpiter em Áries nos instiga a nos aventurar e arriscar mais nas relações e no campo afetivo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções tendem ao outro, parcerias e amor. Todavia, há grande força do elemento fogo (seu elemento natural) impelindo a maior iniciativa, honestidade e coragem. Busque ter diplomacia, mas não deixe de ser você mesmo. Romance, criatividade e aventura estão intensos. Tenha honestidade emocional e viva o melhor das relações.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas emoções passam muito agora pelo terreno do pragmatismo. Será muito bom abordar as relações com um tom mais realista e racional para equilibrar com a intensidade emocional que se faz presente. Sua sensibilidade lhe pede mais acolhimento e troca com os outros, em especial no campo material. Canalize essa sensibilidade em ações conjuntas e reais.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você está num forte estímulo para se relacionar e comunicar. Todavia, a posição lunar lhe pede fidelidade a si mesmo e sua expressão pessoal. As relações com tom honesto podem lhe ser muito úteis para que se enxergue sob uma nova luz. A relação com os filhos pede amor, mas também liberdade. Comunique e expanda junto dos outros, mas sendo seu próprio norte.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, lhe traz grande motivação para cuidar do lar, da família, das emoções pessoais e de questões íntimas. Todavia, há também um forte estímulo para se lidar com carreira, finanças e o mundo lá fora. O dia de hoje lhe traz relativo equilíbrio para lidar com ambas as facetas. Um olhar mais livre e maduro para o emocional, passado e familiar será importante.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este período lhe traz muita fé, otimismo e expansividade. Todavia, a posição lunar lhe relembra de estar atento às questões práticas, do presente e das relações à sua volta. Excelente período para crescer junto de outras pessoas, mas sem se prender a elas e reconhecendo sua autoridade e autonomia. Intuição forte e em alta.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você passa por um período que lhe mobiliza muito as questões emocionais e partilhadas. Todavia, a posição lunar lhe relembra de se enraizar no seu senso de valor pessoal. Saiba partilhar dentro da justa medida, mas confie nos seus instintos para saber até que ponto pode e deve ir com os outros. Resignificação da interação emocional e afetiva.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta a subjetividade e o contato emocional para consigo mesmo. Você é muito estimulado agora a se relacionar e estar junto dos outros. Todavia, deve se lembrar de quem você é para que o processo flua bem e você dê conta de se relacionar de maneira expansiva, mas sem perder a si mesmo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este é um período de grande expansão material, profissional e de trabalho para você. Todavia, a posição lunar lhe relembra de se dar tempo, deixar o mundo exterior um pouco de lado para recarregar as baterias. Busque conciliar suas questões emocionais e subjetivas com seu progresso expansivo no mundo externo. Expansão, mas que leva em conta a qualidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você passa por um momento de grande centramento em si mesmo e nas suas possibilidades. Todavia, a posição lunar de agora lhe relembra que também precisa se relacionar com os semelhantes e contribuir para o coletivo. Busque expandir com amizades, grupos e com as pessoas a partir de seu otimista e expansivo ponto de vista pessoal.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você tem trabalhado suas questões emocionais com intensidade. Todavia, a posição lunar de agora lhe traz segurança na carreira, no cumprimento das obrigações e na projeção de uma imagem equilibrada. Busque mediar suas emoções e vida pessoal com sua carreira e trabalho. Expansões de parcerias no trabalho podem ser benéficas, mas lembre-se de confiar nos seus instintos e ouvir suas emoções.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Há um grande foco no momento presente e nas relações para você agora. Todavia, a posição lunar lhe relembra de cultivar a fé e vislumbrar novas possibilidades futuras. Boas conversas podem lhe ampliar os horizontes e lhe lançar em novas buscas. Esteja aberto a escutar as pessoas, seus pontos de vista e visões de mundo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Há agora um grande foco em si mesmo, seus valores, potenciais e realizações. Todavia, a posição lunar lhe relembra de se abrir mais para o campo emocional, partilhado, afetivo e/ou sexual. Se permita equilíbrio entre estar consigo mesmo e aprofundar nas relações. Romances e possibilidades criativas em alta. Se abra para os outros, mas fiel a si mesmo.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com