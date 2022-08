Horóscopo do dia (30/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Consciência expansiva

O trígono entre o Sol em Leão e Júpiter em Áries traz para o dia de hoje intensa vontade de expandir, crescer e se aventurar e tudo isso pode e deve ser feito com consciência e senso de propósito. Clareza quanto às crenças, fé, objetivos de vida e princípios. Consciência quanto a quem se é e como age na vida.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você se encontra em uma fase de muita criatividade e expansão. Busque se expressar fiel a si mesmo, a seus princípios e visões de mundo. Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) lhe facilita o ampliar os horizontes e buscar novas e mais felizes possibilidades. Fluxo criativo nas artes, criações, romances, na relação com os filhos e no uso do poder pessoal.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Há uma forte expansão em seu campo subconsciente que lhe permite enxergar questões familiares, passadas e/ou emocionais com um tom mais libertador. Sua auto afirmação está em alta e deve aprender a usar essa força de maneira saudável ao se lidar com emoções. A busca por espiritualidade pode ser um fator suavizante de questões emocionais e familiares.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você está num momento que lhe traz grandes possibilidades expansivas no campo intelectual, social e comunicativo. Terá mais consciência do que comunica e terá oportunidades de expansão através de grupos, amizades, causas ou ideias inovadoras. Busque ser você mesmo nos contextos sociais. Clareza para os estudos e dedicação a qualquer aprendizado.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe traz grande consciência de seu valor próprio e isto facilita as expansões no campo da carreira, projeção profissional, uso da autoridade e realizações materiais. Sua fé será forte e deve canalizar essa força na execução de seus projetos e na obtenção de lucros justos. Momento de expansão e crescimento, mas com realismo e praticidade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande consciência de si mesmo, sua criatividade, coragem, poder pessoal e alegria. O aspecto facilitado a Júpiter lhe aumenta muitíssimo a fé, otimismo e necessidade de expansão e aventura. Se expresse conforme sua fé, seus princípios e visões de mundo. Busque novas paragens e objetivos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este momento é muito propício para que você se liberte de velhas questões emocionais aprisionantes. Há uma expansão na busca por significado e reflexão emocional e isto lhe facilita clarear certas nuances subconscientes. Renove sua visão de mundo e busque se libertar. Processos terapêuticos, orações, mantras e práticas espirituais serão benéficos.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe traz grande expansão e motivação, em especial no campo das amizades, relações sociais e no amor romântico. Terá muita consciência dos outros, trazendo um bocado de sua alegria e otimismo para eles. Possibilidades de um novo amor ou então expansão com um amor já existente. Busque se relacionar com honestidade, alegria e clareza.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você passa por um momento muito benéfico no campo do trabalho. Expansões e novas possibilidades estão potencializadas agora. Busque se dedicar com alegria e otimismo aos seus afazeres, trabalho, saúde e rotina. Tudo isso facilita a abertura de boas oportunidades profissionais. Clareza de objetivos no mundo e renovação da força de trabalho.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, recebe aspecto facilitado do Sol. Você está num momento propício a expansões e recebe intensa luz para que isso ocorra. Sua coragem é muitíssimo mobilizada para que você aja com coragem, hombridade e fidelidade a seus princípios. Se permita expressar quem você é e use de seu magnetismo, criatividade e luz. Conexão intensa com a fé trazendo bons resultados.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Momento de intensa libertação emocional. Busque clarear agora suas emoções profundas, questões afetivas, sexuais, partilhas e sua relação com o tema da morte. Tudo isso será visto com mais otimismo, senso de propósito e espiritualidade. Enxergue a si mesmo como um indivíduo para além das relações familiares e/ou afetivas. Processos terapêuticos podem auxiliar.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe traz grande espontaneidade comunicativa e social. Terá maior consciência das relações à sua volta e tenderá a se expressar com veracidade, assertividade e otimismo. Facilidade em conversar com o parceiro questões importantes. Facilidade em aprender novas coisas, em especial se estiver estudando junto de outras pessoas e partilhando.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, recebe aspecto facilitado do Sol. Há agora grande facilidade em expandir no campo financeiro e do trabalho. Está pondo mais fé em seu senso de valor próprio e isso se traduz em consciência e facilidade em termos de trabalho. Seja assertivo e mãos à obra. Também a saúde e alimentação devem ser abordadas com criatividade e consciência.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com