Horóscopo do dia (29/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Júpiter retrógrado em Áries

Júpiter entra em movimento retrógrado em Áries. Será preciso buscar a fé, assertividade e intensidade dentro de nós mesmos. Necessidade de fortalecimento da fé e posicionamento claro em termos de crenças, fé, política, ciência e visões de mundo, mas tudo isso primeiro do lado de dentro. Devemos nos acautelar, porém, com ações exageradas e impulsivas. Encontre no seu íntimo aquilo que faz você acreditar em si mesmo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Júpiter entra em retrogradação no seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo busca por expansão interna. Você estará mais alinhado com a sua fé, seus princípios e buscando conexão consigo mesmo. A necessidade de ser assertivo aumenta, mas se pergunte antes qual o seu propósito ao agir de determinada maneira. Período de amplidão da visão de mundo com generosidade, coragem e fé em si mesmo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Júpiter entra em movimento retrógrado em seu setor, emocional, subconsciente e espiritual. Sentirá grande necessidade de maior entendimento e significado neste campo. Complexos e questões emocionais são limpos e pedem libertação. Sua fé será entregue, mística e intensa. Busque agira agora com meditação, oração e uso de magnetismo. Também excelente momento para aprofundamento no processo terapêutico.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Júpiter entra em movimento retrógrado no seu setor coletivo. Necessidade de resignificação no agir e se relacionar com amigos, grupos e no contexto social. Amigos podem lhe oferecer boas oportunidades de entendimento da vida a partir de reavaliações e resignificações. Sua participação no contexto social é demandada, mas busque sua motivação interna primeiro.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Júpiter entra em movimento retrógrado no seu campo de carreira e autonomia. Sentirá grande ímpeto para empreender, expandir sua carreira com coragem e se lançar em novos caminhos no campo material. Todavia, isso se dará a partir da conexão interna com seus desejos reais. Busque dar o melhor de si na vida lá fora, mas doando mais da sua fé e visão interior.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Júpiter entra em movimento retrógrado no seu setor da fé, lhe aprofundando fortemente sua conexão com o divino e sagrado. Terá ímpeto de expandir e se arriscar, mas deve buscar as motivações internas primeiro. Possibilidade de grandes viagens, Expansão na vida acadêmica ou em contextos mais amplos. Busque dentro se si fé, alegria e otimismo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Júpiter entra em retrogradação no seu setor emocional profundo, lhe auxiliando a limpar antigos complexos, medos e traumas. As mudanças tendem a ser muito benéficas. Você enxergará mais propósito e significado nas mudanças. Resignificação da energia de partilha, troca e sexualidade. Busque trazer mais leveza para o campo emocional e se liberte.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Júpiter entra em movimento retrógrado no seu setor dos relacionamentos românticos e vida social. Terá maior ímpeto de aproximar de pessoas e se relacionar, mas deve entender suas motivações internas primeiro. Resignificação de relações e busca por maior liberdade. Esteja junto das pessoas, mas permitindo que elas sejam elas mesmas e tenham seu próprio espaço.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Júpiter entra em movimento retrógrado no seu setor material. Sua capacidade de servir, trabalhar e ser útil aumenta exponencialmente, mas a partir da conexão interna com seus desejos. Resignificação e expansão em sua área de trabalho. Sua rotina poderá ser um tanto caótica, mas também haverá otimismo e renovação. Muita energia também para cuidar da saúde, mas aprenda a escutar as reais necessidades do seu corpo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, entra no em retrogradação no intenso signo de Áries. Você estará muito mais criativo e alinhado com seu poder pessoal. Busca interna pela expressão daquilo que vem da essência. Sua capacidade de criar e mobilizar energias será alta, desde que olhe para si mesmo honestamente. Romances, brincadeiras, esportes ou aventuras podem ser boas formas de utilizar esta energia.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Júpiter entra em movimento retrógrado no seu setor pessoal, emocional e familiar. Sentirá maior necessidade de buscar a vida íntima, afetividade e acolhimento. Suas emoções passam por uma lente de aumento, mas que serve para que você se liberte de questões antigas. Maior liberdade na vida pessoal e busca pelas raízes. Limpeza de questões do passado em alta.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Júpiter entra em retrogradação no seu setor mental e comunicativo. Sentirá grande necessidade de se comunicar e verbalizar aquilo em que acredita, todavia deve pensar primeiro antes de falar. Busque sentir se o que tem para comunicar é realmente útil, significativo ou proveitoso. Excelente momento para aprofundar seus estudos, buscando aprofundar em temas relevantes.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, entra em movimento retrógrado no intenso Áries. Isto lhe trará muito mais ímpeto, coragem e assertividade, muito em especial na área financeira e material. Todavia, os resultados virão pela conexão com seu senso de valor interno. Nutra mais a si mesmo e seus talentos. Aprenda a valorizar o que há de melhor em si mesmo Recursos usados com generosidade e fé.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com