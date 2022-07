Horóscopo do dia (28/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Nova em Leão

Começamos um novo ciclo de lunação. A Lua Nova em Leão traz a possibilidade de novos começos na área criativa, romances, autoexpressão, com os filhos e com tudo aquilo que nos é muito pessoal. Plante agora a semente da criatividade e alegria. O trígono a Júpiter em Áries nos amplifica a fé em nós mesmos e em possibilidades futuras melhores. Energia de ação, fé e proatividade naquilo que vem da essência.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este é um novo começo para você na área da criatividade e expressão. Busque novos projetos e formas de expressar seu talento. Bom para ter filhos, novos projetos criativos, romances e aventuras. Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta a fé e coragem em si mesmo, lhe impulsionando as potencialidades criativas e realizadoras.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este é um novo começo para você na área pessoal, emocional e familiar. Tudo isso será mobilizado, mas será preciso que abarque as mudanças de perspectiva e visão de si mesmo tão mobilizadas nos últimos anos. Busque os lugares e pessoas que se afinizam com o que lhe dá real senso de segurança e pertencimento. Facilidade de encontrar as raízes também pelo lado espiritual.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este é um novo começo para você na sua área natural: comunicação, estudos, intelecto e interação. Seu regente, Mercúrio, também se encontra aqui: muitas novas possibilidades em sua vida neste ciclo. Busque estudos afins com o que você gosta, assim como se comunicar com autenticidade e criatividade. Mude o que for necessário e aproveite este bom período.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este é um novo começo para você na área financeira e material. Este novo ciclo lhe traz importantes possibilidades de gerar valor, lucro, prazer e bem estar. As questões comunicativas serão importantes neste sentido. Saia da zona de conforto e faça algo inovador, gerando assim bons resultados. Facilidade para expansão de carreira e negócios.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua Nova no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz um novo começo e muitas possibilidades. Suas emoções se alinham à sua essência e você terá um direcionamento claro do que quer e de como agir. Há uma forte conexão com seus princípios, fé e sentido maior de vida lhe facilitando estes novos começos e possibilidades expansivas.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este é um novo começo para você na área espiritual e emocional. Busque agora tudo aquilo que lhe permita expressar o terreno subjetivo com mais criatividade. Busque arte, análise emocional, espiritualidade, meditação, oração, magnetismo ou outras ferramentas que lhe permitam expressar a riqueza sutil. Mercúrio, seu regente, também lhe facilita a conexão com estes níveis sutis agora.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este é um novo começo para você na área social, com amizades e grupos. Terá grande alegria em partilhar seu melhor com os outros. Busque ter veracidade e se expressar claramente perante os outros. Este ciclo também lhe facilita a expansão no campo das relações e do amor romântico. Busque interatividade e alegria no contato com os semelhantes.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este é um novo começo para você na área profissional, no uso da autoridade e autonomia. Busque trazer mais criatividade e ambição para seus projetos de carreira e expressão pública. Há boas possibilidades de aumento da carga de trabalho e serviço neste ciclo. Expresse melhor seu domínio sobre si mesmo e seu comando e servindo para colher frutos.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este é um novo começo para você na sua área natural da fé, expansão e princípios. Busque traçar novos planos futuros e enxergar a vida com mais otimismo, percebendo as muitas possibilidades para este ciclo. Júpiter, seu regente, lhe aumenta seu poder pessoal, senso de aventura, criatividade e carisma. Busque determinar seus reais desejos e tenha fé.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este é um novo começo para você na área emocional, sexual e partilhada. Novas possibilidades de expressão afetiva e sexual são possíveis aqui. Também mostra novos começos que podem libertar antigos complexos e medos e isto será algo libertador. Você está se libertando de questões do passado e agora pode viver mais livremente seu campo emocional.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este é um novo começo para você na área dos relacionamentos. Se está solteiro há grande possibilidade de encontrar novas pessoas. Se já está numa relação, este momento propicia as mudanças necessárias para melhorar a relação com mais alegria e honestidade.Você passa por uma resignificação de ideias e conceitos, além de aprofundamento emocional, lhe facilitando o lidar com as relações com inteireza e transparência.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este é um novo começo para você na área do trabalho, rotinas e saúde. Novas possibilidades de trabalho podem lhe bater à porta, ou então alguma melhoria no que já tem. Há aqui também a energia para ter muita consciência quanto a seus hábitos, saúde, alimentação e rotinas. Possibilidades de aumento de ganhos e lucros através de iniciativa e criatividade.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com