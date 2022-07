Horóscopo do dia (27/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Vênus com Lilith

A conjunção de Vênus com Lilith em Câncer mobiliza hoje questões de frustração ou não realização ligadas ao amor romântico e/ou finanças. Busque entender se não caiu em extremos, sendo excessivamente carente ou exageradamente frio e reservado. Nas finanças, busque entender onde não se valorizou ou se gastou impulsivamente e reajuste seus valores. Questões de relações familiares e/ou do passado também devem ser curadas agora. Há grande potencial, em seu melhor, para angariar recursos materiais e aprofundar nas relações afetivas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Será preciso agora lidar com algumas questões não resolvidas no campo familiar e pessoal. Relações mal resolvidas ou questões financeiras no campo da família pedem resolução. Busque não se perder em experiências emocionais passadas, mas aprenda a lição do que não deve fazer e siga em frente com fé. Potencial para amar intensamente quem está próximo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, se encontra com Lilith em Câncer no seu setor mental e comunicativo. Deve estar atento a possíveis frustrações na interação e comunicação. Evite fofocas e conversas improdutivas. Há um forte poder mental mobilizado para seus desejos. Busque afirmar com determinação o que quer. Deve curar frustrações na relação com irmãos, parentes e/ou vizinhos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Algumas frustrações ligadas ao setor financeiro e material devem ser curadas agora. Busque entender como não se valorizou no passado ou como deixou de lado o lado prático e realista das coisas. Evite compulsões alimentares ou compras desnecessárias. Busque mais tempo de relaxamento, cuide de você mesmo com carinho e se nutra de maneira saudável.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A conjunção de Vênus com Lilith no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz forte magnetismo na energia feminina. Busque se valorizar e ser amoroso. Algumas frustrações nesse sentido podem emergir para que sejam curadas. Valorize a si mesmo e sua vida pessoal, mas esteja aberto a interagir e doar um pouco mais desse amor todo para o coletivo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Será preciso agora lidar com algumas frustrações ligadas ao amor romântico, finanças e que ficaram no nível subconsciente. Ame com intensidade, mas não se apegue, saiba dar a devida liberdade aos seres amados. Busque entender e curar padrões familiares, ancestrais e subconscientes para que possa viver o amor de maneira plena e livre. Forte magnetismo para se conectar com o amparo espiritual.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Algumas frustrações em termos de relações de amizade, amor livre, relação com grupos e valor de causas podem ser mobilizados agora. Busque ter uma visão mais abrangente e filosófica para com as relações humanas. Deve enxergar com clareza se manipulou ou se deixou manipular. Há um forte potencial para amar com honestidade e profundidade a todos.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, se encontra com Lilith em Câncer no seu setor profissional e de realização. Busque curar agora seu senso de valor profissional. Pode ser que não tenha se dado o real reconhecimento que merece. Grande potencial para brilhar na carreira e ser valorizado, mas deve se conectar com o que move sua paixão e quais emoções seu trabalho incita.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Ocorre agora um forte magnetismo para com o lado feminino da fé. Mas deve tomar cuidado com qualquer tipo de desânimo ou falta de fé temporária. O divino agora se apresenta a você como uma mãe generosa e amorosa e você deve se abrir para esse auxílio. Busque enxergar frustrações em planos futuros ou mudanças de valores como algo que lhe facilita encontrar sua essência.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você deve agora lidar com algumas possíveis frustrações ligadas a valores partilhados, heranças, sexualidade e transformações. Lembre-se que você é chamado a vivenciar a valorização de si mesmo e de seu trabalho, portanto sem ficar tão dependente dos outros. No campo da partilha saiba o que é realmente justo e lembre-se que você deve se valorizar e se apoiar antes de esperar isso dos outros.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Será preciso agora lidar com possíveis frustrações no campo do amor romântico, parcerias, casamento, vida social e tudo que envolva o outro. Busque estar aberto a ouvir a sensibilidade alheia, assim como deve expressar o que diz a sua própria. Busque fidelidade ao que diz sua consciência e saiba lidar com os outros com ponderação e reciprocidade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Algumas frustrações ligadas ao campo material devem ser curadas agora. Pode não ter se valorizado o suficiente no trabalho, devendo se acolher e se valorizar mais. Relações comerciais e de trabalho devem ser honestas, evitando dissimulações ou manipulações. Busque realizar seus serviços e tarefas rotineiras com amor e entrega verdadeira.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você deve lidar com algumas frustrações ligadas à autoexpressão, valorização de si, romances, filhos, criações e diversões. Busque entender como pode ter excedido ou faltado em se dar estas experiências. Busque valorizar mais sua essência, expressando o que há de mais belo e real em si mesmo. Busque firmeza em seu poder pessoal e leveza emocional.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com