Horóscopo do dia (26/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Marte quadratura Mercúrio

A quadratura de Marte em Touro com Mercúrio em Leão nos traz intenso estímulo mental, mas também nos pede cautela no uso da comunicação e da ação precipitada. Devemos agir com senso de valor e comunicar aquilo que é real, mas sabendo de nossos limites. Bom para buscar estudos e ações criativas e inovadoras.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, faz aspecto desafiador a Mercúrio. Você está focado em agira de maneira inovadora no campo material e financeiro, mas deve se lembrar de pensar também em termos criativos e de realização pessoal. Cuidado, porém, para não exceder seus recursos com diversões excessivas. Busque equilibrar mente e ação entre finanças e lazer.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande ímpeto de individualidade e independência. Todavia, sua mente sonda questões emocionais e familiares que não devem ser ignoradas. Busque lidar com tais questões, mas sem perder seu senso de individualidade a valor próprio. Agir em prol do futuro, mas reconhecendo suas raízes e sensibilidade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto desafiador a Marte. Há um forte foco no seu natural campo do intelecto, estudo e comunicação. Todavia, questões subconscientes e emocionais estão vindo à tona e carecem de ser expressas. Reconheça suas questões emocionais e busque ventilar em processos terapêuticos ou conversas realmente produtivas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Pode ocorrer agora um conflito entre o direcionamento de grupos, amizades ou causas que você faz parte e seus valores pessoais. Busque expressar o que você realmente valoriza, mas evite conflitos excessivos com os outros. Busque equilibrar vida pessoal e pública. A Lua, sua regente, se encontra no seu signo e lhe facilita a conexão com o que realmente importa.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe facilita o entender a si mesmo e se expressar. Isso pode agora estimular o andamento de sua carreira e projetos. Busque expressar quem você é, mas tenha cautela ao lidar com autoridades ou aqueles que estão no poder. Assuma antes de tudo quem você é e busque seus caminhos inovadores no mundo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto desafiador a Marte. Sua mente sonda questões profundas, subconscientes, psicológicas e/ou espirituais, lhe trazendo reconexão consigo mesmo. Mas deve tomar cuidado com a impulsividade que pode atropelar esta conexão. Você está resignificando a si mesmo antes do seu próximo ciclo e irá expandir, mas deve tirar tempo para se conectar com sua sensibilidade e conteúdos emocionais primeiro.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Pode haver hoje conflito entre a necessidade de interagir socialmente e suas emoções profundas. Será preciso buscar equilíbrio entre estas duas facetas. Busque se comunicar com honestidade e levando suas emoções em consideração, mas sem ser agressivo. Busque assertividade calma ao expressar o que sente e seja transparente nas relações.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, faz aspecto desafiador a Mercúrio. Há um foco nas relações, mas deve usar sua autoridade e senso de limites para interagir melhor. Saiba estar junto dos outros, mas sem depender ou abrir mão de suas próprias decisões. Nem tudo que o outro quer ou deseja se alinha com o que você quer para si mesmo e deve haver consenso e negociação.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente lhe impele à expansão, otimismo e viagens, todavia há um forte senso de aterramento que lhe pede ação no presente. Estas facetas devem se equilibrar; nem obsessão com coisas materiais, nem idealizações irrealistas. Busque agir no presente para concretizar seus sonhos e planos futuros. Ação realista, mas impulsionada pela crença e fé.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você tem sentindo mais impulso para se expressar no seu poder pessoal, criatividade e delimitar seu espaço. Hoje, porém, deve escutar também suas emoções profundas. Necessidade de haver mais comunicação afetiva, sexual e/ou emocional, mas sem perder o norte em si mesmo de vista. Busque expressar o emocional, mas sem agressividade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Há um forte estímulo para a comunicação com o parceiro, o outro e as pessoas no geral. Todavia, suas emoções estão intensas e você precisa ser assertivo e não agressivo. Busque meditar sobre suas emoções e sobre o que o outro lhe incita. Deve ser honesto, mas também pode ser leve e criativo nessa comunicação com o outro.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Há um forte impulso comunicativo e mental atuante em você agora. Todavia, deve estar atento à praticidade e detalhes. Pode ter muitas ideias, mas lembre-se que tudo exige planejamento para se concretizar. Escolhas devem ser muito bem pensadas antes de se decidir só por impulso. Reflita também antes de dar respostas agressivas. Busque ponderação.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com