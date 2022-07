Horóscopo do dia (25/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Sublimação emocional

A Lua Minguante em Câncer nos pede mais recolhimento, introspecção e sabedoria para se lidar com as emoções. Temas passados, familiares ou emocionais devem ser vistos com mais desapegos, deixando ir mágoas, rancores e emoções negativas. Juno fica retrógrada em Peixes, nos pedindo um repensar de nossas mágoas, ciúmes, medos e também de nossos compromissos emocionais reais.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Bom momento para se recolher mais, buscando aquilo que lhe traz segurança emocional, mas sem apegos. Marte, seu regente, lhe impele à ação pragmática; todavia, a conexão lunar lhe fará buscar a sabedoria da hora certa de agir. Práticas que auxiliem na cura emocional também serão benéficas. Revisão de seu compromisso com seu lado espiritual em alta.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A Lua Minguante no seu território mental lhe pede que acalme mais a mente, buscando meditar e permitir o fluxo de ideias sem julgamentos, como um rio que passa. Deixe ir velhos conceitos, apegos e mágoas, se libertando com sabedoria. Revisão de seu devotamento a ideias coletivas, de amigos ou causas. Nem tudo que o coletivo aprova tem a ver com sua essência.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este momento lhe pede um ritmo mais calmo, leve e prazeroso. Busque viver os prazeres materiais com discernimento e sabedoria, na medida certa. Momento para buscar regeneração e cuidar da vida pessoal. Uma boa limpeza da casa com desapego material pode ser uma boa forma de utilizar esta energia. Revisão do compromisso com carreira e obrigações rígidas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, segue minguando em seu signo (solar ou ascendente) e lhe pede que se conecte mais consigo próprio. Momento para viver as emoções, mas de maneira mais introspectiva, meditativa e comedida. Revisão agora de visões de mundo, crenças limitantes e planos para o futuro. Busque introspecção, fluidez e fé.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A posição lunar de hoje lhe traz necessidade de aconchego espiritual e de limpeza de certos padrões subconscientes e velhos hábitos. Busque fluir, julgando menos e confiando mais no divino. Revisão de emoções intensas de mágoas, ciúmes, possessividade e afins. Busque se abrir para a cura emocional, já que o amor divino nos encobre e nutre plenamente.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este momento lhe pede mais desapego nas relações sociais, amizades e grupos. Busque usar de sabedoria emocional para lidar com estas situações. Ame, mas dentro da justa medida, sabendo a hora de deixar ir. Momento para revisar seus compromissos sociais, amor, casamento e parcerias, buscando aquilo que é realmente verdadeiro e justo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A vibração lunar lhe pede que se envolva com sua carreira, obrigações e trabalho, mas na medida do que for certo para você. Use de sabedoria emocional para discernir bem cada situação e use de intuição para exercer autoridade. Revisão de métodos, rotinas e hábitos será muito útil agora. Renove sua vida, saindo da mesmice e buscando inovações.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este momento lhe pede mais desapego da necessidade de expandir; quando o fizer, faça a partir de uma conexão interna real. Sabedoria da fé, saber aguardar o tempo de cada coisa. Fé mais mística e interiorizante. Revisão agora de como é fiel a si mesmo e sua essência, de como usa de seu poder criativo e atrativo. Expressão feminina sutil em alta.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Emoções profundas precisam hoje ser transformadas e recicladas. Velhos apegos, questões familiares ou do passado, hábitos desgastados, instintos mal canalizados e afins passam por uma transformação que pede mais desapego e discernimento emocional. Revisão dos compromissos pessoais e familiares, buscando a própria sensibilidade como guia.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A posição lunar lhe pede mais sabedoria, desapego e calma ao se lidar com o outro. Escute, acolha e ame na medida certa e nos seus limites. Saiba também a hora de deixar o outro processar suas próprias questões emocionais. Busque revisar seus compromissos afetivos com mais leveza, flexibilidade e com mais sabedoria emocional.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe pede mais sabedoria e discernimento para se lidar com trabalho, tarefas rotineiras, serviço, saúde e o andamento do mundo material. Busque otimizar seus esforços e tenha equilíbrio entre trabalho e lazer. Trabalhe e sirva dentro do que for justo e no seu tempo. Revisão de questões materiais e prioridades financeiras e como se compromete nessa área.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A posição lunar lhe pede que se acolha e se ame com mais sabedoria, calma e sensibilidade. Busque uma expressão mais serena de si mesmo. Nutrição sábia da própria criatividade, mas deixando ir os excessos de si mesmo. Juno retrógrada no seu signo lhe pede que repense como pode se comprometer melhor para consigo mesmo e seu caminho na vida.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com