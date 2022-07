Horóscopo do dia (24/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ceres em Leão

Ceres entra em Leão. A deusa mãe dos grãos nos pede nutrição criativa no majestático Leão. Que cuidemos e nos nutramos mais de nós mesmos, de nosso senso criativo, lúdico, vivaz e aventureiro. Trazer mais criatividade para a rotina e inovar a vida material com cores, alegria e vivacidade. Sol e Mercúrio também se encontram aqui, nos trazendo clareza e entendimento destas realidades.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você deve se nutrir mais agora da criatividade em sua vida. Busque se dar mais tempo de diversão, se arrisque e aventure mais. Busque o lado lúdico, os esportes e/ou hobbies. A relação com as crianças pode lhe trazer bastante reconforto e rotina. Lapidação de sua própria expressão criativa, buscando dar o melhor e mais belo de si mesmo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Necessidade de nutrição interna se faz alta agora. Esteja mais em contato com suas raízes, emoções e aquilo que lhe nutre afetivamente e na intimidade. Necessidade de mais rotina doméstica, limpeza e organização do lar, mas tudo de maneira criativa. Deixe seu ambiente mais alegre, organizado, criativo e feliz. Organização emocional em alta.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este período lhe traz necessidade de se nutrir através de boas conversas, informações produtivas e contatos que tragam novidades e possibilidades. Se permita uma limpeza e lapidação no campo mental, limpando excessos e focando no que for essencial. Busque limpar seus ambientes e trazer tanto organização quanto criatividade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este é um ótimo período para organizar sua vida financeira e material. Busque lapidar suas despesas e gastos, organizando e delimitando, mas sem perder o senso de prazer e alegria que os prazeres materiais podem lhe proporcionar. Comidas que sejam deliciosas e também nutritivas. Colheita de bons momentos de prazer, apaziguamento e refazimento.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Ceres entra no seu signo (solar ou ascendente) e lhe traz mais necessidade de rotina, cuidados materiais e nutrição criativa de si mesmo. Busque lapidar suas arestas, expressando o que há de melhor, mas belo e criativo em si mesmo. Busque formas de materializar suas visões, trazendo os impulsos da sua essência para o tempo presente.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este período lhe pede cuidado, lapidação e nutrição pelo contato com seu subconsciente, processos psicológicos, emocionais e/ou espirituais. Momento para reorganizar com clareza e objetividade seu campo psíquico e saúde mental. Práticas e rotinas como orações, meditações, ioga ou processos terapêuticos podem lhe auxiliar muito nesta fase.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe pede mais nutrição e cuidado para com suas amizades, grupos e causas. Busque se nutrir do contato humano, amparando e auxiliando de forma criativa. Bom para ter mais rotina com os amigos, na internet, em movimentos coletivos ou em causas de grupo. Lapidação das arestas na forma como se comunica, buscando mais espontaneidade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Momento propício para muito trabalho e colheita de frutos no trabalho e carreira. Busque exercer seu ofício com criatividade e dando o melhor de si e sua essência. Lapidação da forma como exercer a autoridade e comando. Autoridade de qualidade feminina e nutritiva. Apare as arestas no campo profissional, dando o melhor de si mesmo e colhendo os frutos disso.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Momento propício para se nutrir de sua fé. Busque ter práticas e rotinas que lhe conectem ao divino. Também em relação a visões políticas, sociais ou acadêmicas, busque trabalhar e dar o seu melhor. Busque viver o melhor de tais situações, tendo-as como bases que lhe sustentam e nutrem. Viagens e expansões que vem com realismo e rotina também.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe pede nutrição profunda a partir da conexão com suas emoções profundas, Necessidade de se lapidar arestas, clareando e entendendo motivações subconscientes. Nutrição que vem também da vivência afetiva e/ou sexual que tenha rotina, segurança e criatividade. Reciclagem de idealizações, trazendo transformações curativas.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Momento que traz mais rotina, reciclagem e lapidação criativa nas relações e parcerias. Busque incluir mais o outro na sua rotina. Tarefas feitas em conjunto pedem criatividade, boa vontade e alegria. Lapidação das arestas na parceria, trazendo mais honestidade e realismo para a interação. Vivências sociais também podem ser muito úteis e proveitosas.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe pede mais aterramento, rotina, trabalho e cuidados com a saúde, mas tudo isso com um tom criativo, alegre e espontâneo. Traga o melhor de si mesmo para seus esforços diários, realizando suas tarefas alinhado com sua essência. Busque atividades físicas que sejam divertidas e lúdicas. Alimentação que seja tanto criativa quanto saudável.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com