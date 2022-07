Horóscopo do dia (23/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Emoções com sabedoria

A Lua segue minguando no signo de Gêmeos. Devemos escoar os excessos mentais, limpando a mente e as ideias. A segurança aqui vem da sabedoria de se viver com leveza e flexibilidade. A conjunção a Pallas nos traz um tom de sabedoria emocional, ponderação e discernimento. Um entendimento mais leve, bem humorado e flexível das emoções se faz alto.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Traga mais desapego e fluidez para suas relações. Busque comunicar o que sente de verdade, mas com sabedoria e sem reatividade. O amor pode ser livre, leve e prazeroso, contanto você flua nesta vibração. Nem toda ideia e expressão precisa ser necessariamente verbalizada. Saiba falar aquilo que é realmente útil e proveitoso, usando de sabedoria e ponderação.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A vibração de hoje lhe pede prazer, sabedoria e leveza para se lidar com o mundo material. Busque um olhar mais desapegado de bens materiais, buscando o que for essencial e sabendo partilhar quando assim sentir. Use de sabedoria para enxergar aquilo que deve desapegar e o que tem real valor.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua Minguante no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede que viva mais sob seu ritmo, respeitando aquilo que sente e necessita. Conecte-se com sua sabedoria e ritmo interno, sabendo quando e como interagir ou se expressar emocionalmente. Busque fluir com aquilo que acredita e se dê seu tempo e espaço. Escute também a si mesmo e reflita.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A vibração de hoje lhe pede mais leveza emocional. A Lua, sua regente, lhe traz conexão com temas sutis, espirituais, afetivos e subconscientes. Terá facilidade em compreender tais instâncias através do entendimento e raciocínio. Há grande sabedoria para se refletir e ponderar sobre tais temas sem reatividade emocional, mas com um tom analítico.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

As relações pedem mais leveza, desprendimento e fluidez. Em especial nos grupos, amizades e comunicação coletiva, saiba ter a sabedoria do que e como comunica. Trocas de amizade e intelectuais com leveza e no seu tempo. Busque ser também um observador, escutando com sabedoria o que os outros tem a lhe dizer.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A vibração de hoje lhe pede prazer, sabedoria e leveza para se lidar com o mundo material. Muito em especial será preciso deixar ir compromissos que sejam vazios e que não se alinham à verdade do seu ser. Papel de pai, mãe ou autoridade mais desprendido também. Sabedoria de comando e autoridade. Use de estratégia, mas também um certo desapego da rigidez.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe pede uma vibração mais otimista, leve e desprendida. Busque não levar tudo a ferro e fogo, mas entender as nuances e possibilidades com sabedoria. Excelente momento para se viver com mais prazer, alegria, leveza e aventura, mas tudo isso dentro do seu ritmo. Deixe ir velhas crenças aprisionantes e se permita a sabedoria de seu poder criativo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A vibração de hoje lhe pede mais leveza emocional. Velhas emoções tóxicas são recicladas, escoadas e transmutadas. Faça isso com leveza e desprendimento. Se permita leveza também na troca afetiva e sexual. Há uma forte sabedoria emocional em processo, lhe auxiliando a domar seus “monstros” interiores e transmutá-los em pérolas do sentimento.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

As relações pedem mais leveza, desprendimento e fluidez. Em especial as parcerias, casamento, e vida social pedem leveza e um olhar mais sábio. Comunique o que for essencial com o outro, saindo dos excessos e do supérfluo. Pallas lhe traz um tom bem mais ponderado, recíproco, justo e humano para analisar e interagir com as pessoas.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A vibração de hoje lhe pede prazer, sabedoria e leveza para se lidar com o mundo material. Em especial será preciso ter mais desprendimento e sabedoria com rotinas, trabalho e saúde. Busque sair dos aprisionamentos robóticos e rotineiros, fazendo aquilo que é realmente importante. Faça o que é possível e tenha flexibilidade e adaptabilidade nas rotinas. Também aprenda a escutar melhor os sinais de seu corpo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe pede uma vibração mais otimista, leve e desprendida. Busque ser você mesmo, mas faça essa busca do lado de dentro. Busque escoar os excessos de drama e personalismo, permitindo que sua verdadeira essência se expresse. Expressão do lado sábio, genial, justo e intelectual se faz alta hoje.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A vibração de hoje lhe pede mais leveza emocional. Em especial no que tange família, passado, vida pessoal e emoções pessoais, seja leve e desapegado. Há uma fonte de sabedoria que lhe permite expressar sua subjetividade com graça, racionalidade e veracidade. Sabedoria para julgar questões emocionais e passadas com mais desapego, imparcialidade e racionalidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com