Horóscopo do dia (22/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Sol em Leão

O Sol entre no seu signo de regência natural, Leão. Este período de 30 dias nos traz grande criatividade, uma visão única de nós mesmos e grande potencial para conexão coma própria essência e propósito na vida. Deixe a criança interna brincar, busque aquilo que lhe faz brilhar e foque no que é importante para você mesmo com coragem e centramento.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Hora de viver a vida com mais aventura, alegria e criatividade! Sua exploração emocional do ciclo anterior te leva agora a expressar os frutos de sua conquista: você mesmo. Ouse, lidere, seja único, se mantenha pelos seus próprios pés. Romances estão no ar, pois você está mais generoso neste ciclo. Ouse seguir seu caminho de maneira destemida, pois você deve prestar contas á sua consciência. Seja a alma da festa, trazendo alegria para o mundo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua consciência de suas raízes falará mais alto neste período. Família é algo importante no seu senso de identidade e também sua relação com a figura paterna. O importante é curar esse senso de "pai interno", se permitindo contato com seu lado criativo, líder e espontâneo. Ficar em recolhimento pode ser muito bom para descobrir quem você é de verdade. Faça sua casa ser sua, seu espaço sagrado. Compartilhe alegria com seus entes queridos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua área intelectual, que normalmente já é brilhante, estará ainda mais mobilizada. Sua autenticidade na comunicação é admirável e está ainda mais forte agora. Se permita expressão criativa, use suas palavras para trazer esclarecimento e consciência para seus semelhantes. Explorar o que está à sua volta será gratificante. Também boas conversas com conhecidos e desconhecidos podem te trazer um senso de alegria e poder pessoal. Verbalize sua luz.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua vida material te pede criatividade e refinamento. Este período te relembra que suas posses devem refletir sua alegria (e não te aprisionar). Use de sua coragem e audácia para achar meios criativos de gerar riqueza. O mundo material precisa refletir todo nosso potencial espiritual e você é convidado a essa experiência neste período. Afirme seus valores com nobreza.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Feliz aniversário!!! Nos próximos dias o Sol retorna à posição original de seu nascimento, reafirmando seus propósitos na vida. E, em especial, você é lembrado que seu propósito é estar seguro de quem você é e fazer sua luz brilhar para o mundo. Use de todo seu potencial para continuar sendo esse ser único, belo e especial. Sua criatividade será inspiração para muitos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Estamos próximos do seu aniversário e este é um período de revisão. Os próximos 30 dias lhe trarão mais consciência das realidades emocionais e espirituais. Pode sentir mais necessidade de recolhimento e introspecção. Aproveite este período para entender melhor o que se passa no seu subconsciente e sobre emoções não vividas, limpando e curando. Isso abrirá espaço para o novo ciclo que virá em breve - Sol em Virgem. Cura emocional criativa.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua vida social te chama neste ciclo. Você tende a ser a alma da festa, contagiando a todos com a sua alegria e carisma. Mas tenha em mente que o melhor que pode oferecer vem da sua autenticidade. Também sua luta por um mundo melhor, mais justo, equilibrado e iluminado está em alta. Mobilize os grupos e comunidades das quais faz parte. Ideias inovadoras te auxiliarão na conquista de seus objetivos.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua imagem profissional e sua carreira brilharão forte neste período. Você tem carisma e deve usá-lo agora para progredir e alcançar seus objetivos. O uso de sua autoridade também estará em evidência. Use de mais criatividade para divulgar o seu trabalho e fazer as mudanças necessárias. Sua imagem criativa, sensual e única se projetará com mais facilidade nesta fase.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este é um período de consciência de sua fé, crenças, objetivos e intuição. Seu natural senso de expansão e fé estará ainda mais aguçado, te permitindo alçar voos maiores e melhores. Esse período te traz ainda mais clareza de seu eixo ético, de seus princípios e de seu otimismo perante a vida. Viva a jornada de sua vida com coragem e otimismo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A consciência de suas emoções mais profundas é iluminada pela força solar. Encare de frente suas questões difíceis, pois encontrará cura, bravura e coragem no processo. A energia sexual também está em alta, viva essa esfera da vida com criatividade, alegria e prazer. Este período vem lhe ensinar que mudanças podem ser para melhor, toda mudança tem um motivo e trará recompensas melhores e maiores mais adiante.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A consciência do outro será grande neste período. Você não precisa ser tão centrado em si o tempo todo. Relações criativas podem te auxiliar no senso de cooperação. Também o contato com pessoas criativas, artísticas e aventureiras lhe fará muito bem. Você é o tipo de pessoa que precisa de relações autênticas, na real. O período de agora te mostrará essa faceta com clareza.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período te relembra do contato com o mundo físico, seu corpo, sua saúde, alimentação, capacidade de prestação de serviços e tudo mais relacionado a esta área da vida. Será preciso sair da idealização para se entregar ao serviço de maneira criativa e especial. Realize suas tarefas cotidianas com mais prazer e alegria, colocando seu toque pessoal. Sua luz pode auxiliar a muitos agora, assim como sua capacidade de cuidar e servir.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com