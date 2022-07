Horóscopo do dia (21/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Desapego e valor

A Lua Minguante entra em Touro, nos pedindo mais interiorização, calma, praticidade e sabedoria. Momento para se rever valores e deixar ir apegos. A conjunção a Marte, Urano e Nodo Norte nos pede um olhar mais amplo, desapegado e objetivo pata com bens, finanças, recursos, economia e talentos. Redirecionamento de energias para o que tem valor verdadeiro.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe pede revisão e desapego quanto a questões materiais e aquilo que você prioriza, buscando o que tem real valor para sua vida e felicidade. Um pouco mais de relaxamento pode lhe auxiliar a ter uma nova perspectiva. Há um convite a inovar sua relação com o mundo material, mas também deve deixar ir hoje velhos apegos que já não cabem mais.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A Lua Minguante no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede um pouco mais de introspecção, calma, paz e sabedoria. Busque diminuir o ritmo e faça contato com suas emoções e sentimentos. Você passa por um momento muito inovador em sua vida, mas também será defrontado agora com velhas facetas de si mesmo que precisa deixar ir.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Hoje você deve deixar ir algumas velhas questões subconscientes e emocionais, muito em especial quando relacionadas ao senso de valor próprio, nutrição e cuidado. Você passa por um momento de revoluções no campo emocional e espiritual, mas deve cooperar com o processo. Algumas raivas e impulsos também devem ser liberados com suavidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, segue minguando e entra no aterrado signo de Touro. Você deve aprender aqui a ter um ritmo mais calmo, interiorizante e realista. Muito em especial no que se refere a amizades, grupos, causas sociais e planetárias, busque inovar, mas também deixe ir velhos apegos e padrões limitantes. Trabalhar sua própria vibração pode ser de grande auxílio para o coletivo agora.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz a necessidade de se rever sua vida profissional, estruturas, autoridade e relações com autoridades. Tudo isso passa por muitas transformações em sua vida agora. Aproveite este momento para enxergar o que já não cabe mais e deixe ir estes velhos aspectos, abrindo espaço para novas e melhores possibilidades em breve.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você passa por um momento que lhe desafia a buscar novas possibilidades, expandir e romper com velhas crenças limitantes. O dia de hoje lhe facilita perceber e deixar ir estes velhos padrões de crença, lhe pedindo que flua com o processo e busque dentro de si a percepção do que realmente importa e tem valor. Fé que vem a partir da interiorização.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você passa agora por profundas transformações emocionais e na forma como troca com os outros. O dia de hoje lhe pede reciclagem de velhas emoções desgastadas e que deixe ir o que não se alinhe com sua real felicidade. Antigas estruturas opressivas também precisam ser sacrificadas ou resignificadas. Se permita um aprofundar emocional para se curar.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe pede que tenha um pouco mais de desapego nas relações, valorizando o que for justo na medida certa. Você passa por um momento em que está revolucionando suas relações e a forma como interage. Evite conflitos desnecessários e busque sempre interiorização antes de se comunicar. Visão mais afetiva, mas também desapegada.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você tem sido chamado a fazer transformações ligadas ao campo material, rotinas, hábitos, saúde e trabalho. O dia de hoje lhe traz maior introspecção e intuição para que enxergue aquilo que já não cabe mais neste sentido. Busque deixar ir velhos hábitos que não estejam alinhados com a sua essência. Faça tudo com mais calma, evitando impulsos excessivos.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A vibração de hoje lhe pede que se volte mais para si mesmo e a conexão com a sua própria essência. Você tem revolucionado este setor da criatividade e expressão pessoal, buscando ser mais autêntico e dono de si mesmo. Busque hoje escutar mais a si mesmo, vivenciando seu próprio ritmo e tempo. Também deixe ir aquilo que não é você de verdade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz grande necessidade de se voltar para dentro, escutando suas emoções e reais necessidades. Também lhe pede um olhar para as raízes e vida familiar. Você tem passado por muitas transformações neste setor e hoje terá melhores condições de enxergar o que precisa deixar ir, se conectando com o que é realmente importante e verdadeiro.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você tem passado por muitas transformações no seu campo mental, intelectual e comunicativo. Hoje esta motivação está intensa, mas deve buscar calma, desapego e paciência. Momento para deixar ir velhas ideias rígidas, buscando ter uma mente realmente aberta para as possibilidades. Busque o silêncio quando a fala não for produtiva ou útil.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com