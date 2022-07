Horóscopo do dia (17/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Vênus em Câncer

Vênus entra em Câncer. Este é um posicionamento que ama o gregário, familiar e tudo aquilo que gera conforto e segurança emocional. O amor e as parcerias passam pelo nível emocional, é preciso que haja troca afetiva real. Necessidade de acolher e ser acolhido. A nível financeiro pode ser mais conservador e com tendência a poupar.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Este período lhe fará apreciar e valorizar muito mais seu lar, sua família e/ou suas emoções e vida pessoal. Busque se dar segurança se cuidando e estabelecendo seu valor. Necessidade de mais acordos e harmonia no meio familiar. Excelente para decorar e embelezar o lar. Lembre-se de poupar recursos, mas sem se privar do bem estar.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Vênus, sua regente, entra no aquático signo de Câncer. Você estará mais sensível e amável, sobretudo na comunicação e com as pessoas à sua volta. Este momento lhe pede justamente que enxergue seu entorno com mais amor e boa vontade de doação e cooperação. Falar sobre as boas coisas que sente também será importante agora.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Este período lhe traz conexão com o mundo material e financeiro. Você tende a ter uma ligação emocional com este lado da vida e isto se reforça neste momento. Momento para se ter prazer no conforto, naquilo que já conquistou e vibrar na prosperidade. Busque se dar segurança e estabelecer com clareza seu sistema de valores.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Vênus entra no seu signo (solar ou ascendente). Este período lhe trará maior necessidade de cooperar, amar, se valorizar e também àqueles no seu entorno. Alta na sua energia feminina, momento para se cuidar e fazer algo de bom para si mesmo. A vibração afetiva e sexual também aflora. Paute-se no seu senso de auto valorização com sensibilidade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Este período lhe pede que ame muito, mas de forma espiritualizada, entregue, fluida e sem cobranças. Você é chamado a ser um ponto de distribuição de amor e afeto. Algumas questões de relacionamento lhe pedem mais abrangência e universalidade, saindo do personalismo. Amor pela vida, vibração positiva para tudo e todos, contribuindo com o coletivo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Este período lhe traz um senso maior de cooperação com amizades, grupos e com o coletivo. Estará enxergando o que deve ser feito em prol de todos e terá maior necessidade de ser uma “mãe” para amparar a todos. Seu valor será apreciado por muitos e você deve distribuir os seus frutos, dando sua contribuição. Amor e finanças múltiplos, flexíveis e diversos.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Vênus, sua regente, entra no aquático signo de Câncer. Você estará mais sensível e amável, sobretudo no que tange sua carreira, compromissos e posição de autoridade. As pessoas enxergarão mais seu lado cooperativo e sua autoridade emocional. Expresse bem agora o seu valor profissional e não se contente com pouco. Amor pelo trabalho e realização no mundo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Este período lhe expande o amor em muitos sentidos. Aqui terá a chance de expressar seu amor pela vida, pelo divino (em especial na sua face feminina) e por aquilo que há de melhor na vida. Estará com um amor pela fé e por aquilo que lhe faz seguir adiante. Necessidade de viver o amor de forma mais aventureira e expansiva. Amor pela diversidade e pelas possibilidades.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Este período lhe aprofunda na necessidade de partilha, bens conjuntos, amor e sexualidade. Aqui você busca conforto e esta motivação será alta. Estará mais generoso na doação de si mesmo e no acolher o outro. Algumas arestas emocionais das relações precisam ser aparadas. Facilidade e/ou auxílio para superar crises em alta.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Este período lhe abre emocionalmente para o amor e as parcerias. Estará mais sensível e buscando enxergar o outro em suas necessidades. Valorização do amor, parcerias, casamento ou sociedades. Possibilidade de ganhos a partir de esforços conjuntos e parcerias. Momento para se buscar equilíbrio, equidade, diplomacia e justiça na vida.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Este período lhe pede que faça suas tarefas e afazeres com amor e dedicação. A vida material pede harmonia, cooperação, equilíbrio para te dar segurança. Coloque seu valor a serviço e faça seu melhor. Também busque mais prazer na sua rotina, faça coisas que lhe deem satisfação. Cuidar da saúde com mais amor também, mas tomando cuidado com os excessos de indulgência.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Este período lhe reforça a expressão criativa como um valor. Estará expressando bem mais seu lado feminino. Busque se embelezar, se cuidar e viver a vida com mais prazer, tendo a si mesmo como referência. Romances e aventuras em alta. O aprendizado deste momento é o de se cuidar com mais amor e ter segurança na expressão do melhor e mais belo de si mesmo.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com