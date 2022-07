Horóscopo do dia (12/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Leveza com maturidade

Vênus em Gêmeos e Saturno em Aquário fazem um trígono. Esta Vênus traz leveza e flexibilidade, mas hoje carece também de senso de compromisso, lapidação e maturação. As relações pedem um tom comunicativo, mas também sóbrio. Nas finanças idem, devemos ser adaptáveis, mas sob um senso de responsabilidade e economia.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você é estimulado a ser mais comunicativo e amoroso com as pessoas à sua volta pela posição de Vênus. O aspecto a Saturno traz um tanto de realismo, compromisso e engajamento neste processo. Você tem amadurecido ideias e conceitos inovadores e hoje terá mais facilidade em compartilhar disto. As relações humanas pedem amor, mas também senso de limites justos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, recebe aspecto facilitado de Saturno. Seu senso de valor próprio, posse de bens, finanças e talentos tem sido trabalhado pela posição venusiana. O aspecto a Saturno traz maturação, visão mais ampla e madura para se lidar com tais instâncias. Busca por repensar investimentos em longo prazo, como valoriza seu trabalho e como aprimorar a vida material.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior charme, valorização de si mesmo, comunicabilidade e visão bela da vida. O trígono a Saturno vem lhe trazer tais questões para um plano mais concreto e objetivo. Busque alinhar seus valores a um senso maior de propósito, fé e princípios. Autoaprimoramento de como deve se valorizar e acreditar mais em si mesmo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A posição atual de Vênus lhe traz a necessidade de viver o amor de forma mais universal, desapegada, flexível e espiritual. O aspecto a Saturno traz tudo isso para um tom mais realista e menos idealizado. Capacidade de doar de si mesmo e lapidar as emoções. Renovação emocional que lhe permite a partilha, mas dentro de um bom senso e limites justos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você está mais engajado no campo social pela posição de Vênus, buscando partilhar informações, valores e fazer sua parte. O aspecto a Saturno traz um tom mais realista e comprometido para o processo. Há aqui maior engajamento na relação com os outros, mas sob um colorido leve, racional e humano. Compromisso e liberdade nas relações.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você tem se esforçado e engajado mais no campo do trabalho, rotinas, saúde, tarefas rotineiras e andamento do mundo material. Tudo isso hoje lhe facilita a divulgação daquilo que realmente tem valor para o mundo lá fora e no seu campo profissional. Doação afetiva, mas com autoridade como mãe ou pai. Reconhecimento de esforços no mundo pelo público.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, recebe aspecto facilitado de Saturno. Você tem buscado novas paragens, amores expansivos, aventura, diversão, fé e novas possibilidades pela posição venusiana. Todavia, o aspecto a Saturno mostra que há um tom sóbrio e realista aliado a esta vibração. Capacidade de expandir com flexibilidade, mas tendo a fidelidade a si mesmo com âncora.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Algumas questões de valor compartilhado pedem leveza, flexibilidade, mas também maturidade, realismo e limites emocionais. Busque dosar o quanto partilha com os outros, seja em bens materiais, afetivamente e/ou sexualmente. Você tem amadurecido suas emoções e agora isto lhe permite uma visão mais amadurecida da maneira como interagir e partilhar.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A posição de Vênus lhe traz maior interatividade com as pessoas, vida social e no amor. O aspecto a Saturno traz a necessidade de se ter mais realismo e objetividade, sem tantas idealizações do outro. Busque ser empático e ter reciprocidade, mas com senso de limites e de realidade. Conversas e interações de qualquer tipo devem usar de sabedoria e discernimento.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, recebe aspecto de Vênus. Você tem se comprometido com a construção de suas riquezas, bens e valores pessoais. Isto hoje encontra respaldo no trabalho, na valorização de seus serviços e rotinas, nas relações de trabalho e no capricho que coloca nas tarefas mundanas. Realismo para se lidar com questões de valor, relacionamento profissional e ordenação material.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno, seu regente, recebe aspecto de Vênus. Você tem amadurecido a si mesmo e agora o valor de sua expressão é amparado por esta firmeza e centramento em si mesmo. As relações amorosas pedem realismo e bom senso de sua parte. Idem para criar com realismo, lidar com crianças e utilizar sua imagem. Confiança em si mesmo construída com trabalho e dedicação.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você tem trabalhado a leveza emocional, relações familiares e íntimas e a maneira como concilia no campo subjetivo. Tudo isso recebe um tom realista e mais objetivo vindo de Saturno. Você tem amadurecido suas questões subconscientes, emocionais e/ou espirituais e isto lhe facilita enxergar as questões pessoais com um olhar mais abrangente e desapegado.

